El campo del Marino cambiará su denominación en honor a su presidente Luis Gallego

Lo que comenzó como una simple propuesta de un socio en la última Asamblea del Marino ha terminado por hacerse realidad. El estadio luanquín pasará a denominarse Campo Municipal de Miramar – Luis Gallego, a modo de reconocimiento a su presidente, que ha tenido una enorme importancia en la historia reciente del equipo. Tras recoger numerosas firmas, el pleno de ayer del Ayuntamiento de Gozón aprobó la medida por unanimidad.

El dirigente lleva más de 50 años ligado al club de su vida. Los últimos 36 como presidente, pero antes también fue vicepresidente y futbolista del primer equipo durante una década. Con él al frente, el Marino jugó por primera vez en Segunda B y desde entonces ha sido un clásico en estas categorías, con una gran gestión tanto en lo económico como en lo deportivo.

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Esta medida llega tan solo unos días después de que el equipo gozoniego consiguiese la permanencia matemática en Segunda Federación. El Marino venció al Sámano (4-1) y alcanzó los 45 puntos, suficientes para no entrar a la zona roja en ninguna de las posibles combinaciones de empate a puntos con otros rivales. Por ahora, los de Miramar y el Llanera son los dos únicos equipos asturianos confirmados para la próxima temporada, a la espera de si el Langreo consigue la salvación en esta última jornada, de lo que haga el Oviedo Vetusta en la promoción y de si el equipo de Tercera RFEF consigue dar el salto de categoría superando las tres rondas de play-off.