Esteban Amieva, el maratoniano que corre por su madre y cumple un hito en Asturias: “El correr me libera y me ayuda a estar mejor

Algunos empiezan a correr por pasión, otros por obligación, y otros, como Esteban Amieva (1984, Llanes), como vía de escape. Tras practicar durante toda su vida el fútbol, la vida del llanisco cambió de repente cuando a su madre le detectaron una dura enfermedad como el cáncer. Amieva comenzó a correr porque le ayudaba a abstraerse y, con el paso del tiempo, le acabó entrando el gusanillo. Años más tarde su madre murió y él, en homenaje, acaba de completar un reto al alcance de muy pocos: el circuito de la Abbott World Marathon Majors, donde se reúnen los maratones más prestigiosos del mundo. Y, según le cuentan, es el primer asturiano en lograr este hito. "No me considero un atleta, me considero un aficionado, pero el correr me libera y me ayuda a estar mejor", confiesa en una charla con LA NUEVA ESPAÑA.

Sus primeros pasos en maratón los dio en el de Sevilla en 2018 y, a día de hoy, ya ha completado los 42,195 kilómetros reglamentarios en 14 ocasiones. Berlín, Tokio, Nueva York, Londres, Chicago, Sídney… y Boston. Y en todas ellas destaca lo mismo. "No hubo ni un solo maratón en el que no recibiera algún grito relacionado con Asturias. Es alucinante y un orgullo poder recorrer todas las ciudades llevando a Llanes y la tierrina". Precisamente fue en Boston donde el llanisco completó el circuito de los Majors, curiosamente, el más exigente hasta la fecha. "Para mí fue el más duro porque tiene cuatro colinas bastante duras y muy pronunciadas", confiesa, pero su camino hasta ahí es digno de analizar. Cuando Amieva terminó el de Berlín conoció a personas que le siguen acompañando hasta hoy. "Me dijeron que se me daba bien para el poco tiempo que llevaba y decidí seguir corriendo".

El turismo y el deporte, sus dos pasiones

La idea de completar este circuito "nace de mezclar el turismo y el viajar, que me gusta, con el deporte, que es mi otra pasión", explica Amieva, que reconoce su gusto particular por el maratón pese a que podría realizar distancias menos exigentes. "Me siento muy identificado con esta disciplina porque tiene muchísimas similitudes con la vida diaria. Cuando empiezas vas eufórico, cuando superas los 20 kilómetros ya estás rodeado de un grupo selecto…" y también por un extraño gusto por pasarlo mal en determinados momentos. "Me gusta experimentar esa sensación que se siente de sufrir, de que la cabeza y las piernas te dicen basta y tienes que seguir", añade.

Sobre estas líneas, Esteban Amieva con todas las medallas del circuito AWMM, en la playa de Torimbia. A la derecha, el llanisco durante una prueba.

El llanisco, que alquila apartamentos turísticos y tiene una empresa de asesoría, explica los entresijos para poder correr una prueba de estas características. "Para afrontarlo con unas mínimas garantías, yo entreno más de tres meses seis veces por semana, mezclando entrenamientos de fuerza y de la propia carrera", aunque más allá de la mera preparación física, el aspecto mental también juega un papel clave. "El maratón es un deporte de resistencia y es muy importante la cabeza, sobre todo a partir del kilómetro 32, que es como una especie de muro".

Con el paso de los años el nivel va aumentando y Amieva comenta que "cada vez se endurecen más los cortes de entrada". Para poder participar en Boston, el asturiano fue a hacer marca en Sídney, donde tuvo que bajar de las tres horas y batió su marca personal en 2:52. "Que un llanisco y un atleta del COA (Club Oriente Atletismo) sea el primero en correr los siete maratones más importantes del mundo es una anécdota para poder contar un día a los nietos", dice entre risas.

El claro ejemplo de ese paso adelante en estas disciplinas se vio el pasado fin de semana en Londres, en el que por primera vez en la historia se rebajó la marca de las 2 horas. Y no fue solo uno, sino dos. Sabastian Sawe ganó en 1:59:30h, seguido por el etíope Yomif Kejelcha. Incluso el tercero, Jacob Kiplimo (2:00:28h) había batido el récord del mundo. "Es una auténtica burrada, es gente que la ves y están completamente secos, casi sin músculos", destaca Amieva, que pone el foco en el segundo clasificado. "Me llama la atención porque bajó de dos horas en su debut en maratón. Hay atleta para rato". Sobre este gran paso adelante, el llanisco tiene su teoría. "Los atletas están empezando en maratón a una edad más temprana y eso yo creo que influye", asegura.

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Una vez conseguido este hito, Amieva sigue siendo muy ambicioso, incluso reconoce que "siente ese vacío" de cuando completas un objetivo. Pero por delante ya tiene nuevos retos en el horizonte, aún más exigentes si cabe. "Voy a debutar en Vitoria en la distancia de Ironman (3,8 kilómetros nadando, 180 en bici y después una maratón). Estoy entrenando para ello y disfruto del proceso", reconoce. Todo un nuevo desafío para el atleta llanisco, que arrancó en el mundillo por su difunta madre y se sigue acordando de ella en cada paso que da.