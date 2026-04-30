El exfutbolista Dani López, opción para el banquillo de L’Entregu

Sin nuevos retos en el horizonte durante la presente temporada y tras confirmar la salida del hasta ahora técnico Lucho Valera, L’Entregu se centra en la planificación de la próxima temporada. El exfutbolista Dani López, con pasado en Vetusta, Marino, Avilés o Langreo, es una de las opciones que baraja el conjunto entreguín para reforzar su banquillo. De hecho, esta semana ya hubo reuniones entre ambas partes para tratar su posible incorporación.

En estos momentos, L’Entregu se encuentra séptimo en Tercera Federación y a ocho puntos del Mosconia, que ocupa la última plaza de promoción. Sin posibilidades de play-off, el cuadro entreguín no llegó a un acuerdo para la renovación de Valera y tanteó la posibilidad de Dani López, con el que se reunieron días atrás.

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López, hermano del técnico racinguista José Alberto, fue lateral izquierdo y tuvo una larga trayectoria tanto en el fútbol profesional como en la antigua Segunda B. Jugó en equipos como Las Palmas, Alavés o Salamanca, además de los asturianos Vetusta, Marino, Avilés y Langreo. En este último fue donde colgó las botas y dio el salto a su dirección deportiva sustituyendo a Michu en el cargo, donde estuvo hasta 2022.