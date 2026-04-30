Fallece Busby, figura destacada del fútbol base ovetense: "Fue una persona muy querida por todos los estamentos"

El fútbol asturiano llora la pérdida de José Antonio Álvarez Alonso ‘Busby’, histórico dirigente del CD Los Arcos, que murió en la noche de ayer a los 89 años de edad. “Es un personaje dentro del fútbol modesto y su pérdida resiente el fútbol asturiano. Siempre que falta una persona así se le va a echar de menos”, lamenta José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias.

Busby, nacido en Muros del Nalón en 1936, fue una figura muy importante en el fútbol base ovetense. Comenzó como futbolista, pero a los 14 años lo abandonó y le tocó vivir una época delicada para todos como la posguerra, cuando entrenaba a varios equipos asturianos. Tras vivir una corta experiencia en Barcelona, el asturiano fundó en 1956 el CD Los Arcos, del que fue su presidente ininterrumpidamente hasta su desaparición en 2019. Tres años antes, Busby había recibido la insignia de oro a manos de la RFFPA, un reconocimiento a su extensa carrera como directivo. “Fue una persona muy importante en el fútbol base y muy querida en todos los estamentos”, reitera Cuetos Lobo.

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La capilla ardiente se encuentra en la sala 8 del tanatorio Los Arenales, en Oviedo, y este viernes 1 de mayo, a las 13:00 horas, se celebrará el funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Covadonga, y, acto seguido, se procederá a su incineración. Un último adiós para una figura que deja su legado en el fútbol asturiano por su implicación y compromiso desde la base.