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La Guardia Civil arrasa en el Campeonato Nacional Militar de Tiro con 16 medallas

Un total de 70 militares participaron en el torneo, representando a siete equipos: Guardia Real, Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias.

Campeonato Nacional Militar de Tiro

Campeonato Nacional Militar de Tiro

María Rendueles

María Rendueles

El XVIII Campeonato Nacional Militar de Recorridos de Tiro ya tiene vencedores. La Guardia Civil fue la gran protagonista de una competición celebrada entre el 27 y el 29 de abril en las instalaciones de la Sociedad Gijonesa de Tiro Olímpico (SOGITO), en La Pedrera (Gijón).

Un total de 70 militares participaron en el torneo, representando a siete equipos: Guardia Real, Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias.

Campeonato Nacional Militar de Tiro

Campeonato Nacional Militar de Tiro / Guardia Civil

La competición, incluida en el calendario oficial del Consejo Superior del Deporte Militar, se disputó con arma corta (pistola) en distintas modalidades —Estándar, Producción, Clásica y Producción Optics— tanto a nivel individual como por equipos y en categorías masculina y femenina.

Noticias relacionadas

Dominio absoluto de la Guardia Civil

En el plano deportivo, la Guardia Civil dominó con claridad el campeonato al sumar 16 medallas: ocho de oro, tres de plata y cinco de bronce. Además, logró el primer puesto por equipos en todas las divisiones. Por otro lado, la participación femenina de la Guardia Civil copó el podio completo —oro, plata y bronce— en todas las modalidades disputadas.

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