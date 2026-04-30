La Guardia Civil arrasa en el Campeonato Nacional Militar de Tiro con 16 medallas
Un total de 70 militares participaron en el torneo, representando a siete equipos: Guardia Real, Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias.
El XVIII Campeonato Nacional Militar de Recorridos de Tiro ya tiene vencedores. La Guardia Civil fue la gran protagonista de una competición celebrada entre el 27 y el 29 de abril en las instalaciones de la Sociedad Gijonesa de Tiro Olímpico (SOGITO), en La Pedrera (Gijón).
Un total de 70 militares participaron en el torneo, representando a siete equipos: Guardia Real, Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias.
La competición, incluida en el calendario oficial del Consejo Superior del Deporte Militar, se disputó con arma corta (pistola) en distintas modalidades —Estándar, Producción, Clásica y Producción Optics— tanto a nivel individual como por equipos y en categorías masculina y femenina.
Dominio absoluto de la Guardia Civil
En el plano deportivo, la Guardia Civil dominó con claridad el campeonato al sumar 16 medallas: ocho de oro, tres de plata y cinco de bronce. Además, logró el primer puesto por equipos en todas las divisiones. Por otro lado, la participación femenina de la Guardia Civil copó el podio completo —oro, plata y bronce— en todas las modalidades disputadas.
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