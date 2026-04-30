Miguel López-Cedrón, presidente del Llanera, tras el ascenso: "Este es un club ideal para que los jugadores se revaloricen"

Miguel López-Cedrón (Oviedo, 1978) camina tranquilo por las calles de Llanera. Lo hace esbozando una sonrisa y dando las gracias cada poco a todos quienes se acercan a darle la enhorabuena por otro ascenso. El ovetense, un clásico del fútbol asturiano, y con pasado en Oviedo, Sporting y Avilés, acumula 11 años en un Llanera que está de celebración. Desde hace cinco actúa como presidente y se sienta a charlar con LA NUEVA ESPAÑA sobre una temporada que ya es histórica tras el ascenso a Segunda Federación.

La campaña del Llanera es prácticamente inmejorable.

Si contamos la anterior temporada en Tercera, llevamos solo una derrota en los últimos 52 partidos. Es una locura. Siempre se habla mucho de que nuestro campo es peculiar, pero tampoco hemos perdido ninguno fuera de casa. Solo perdimos contra el Cova y son unos números espectaculares. Este ascenso tiene mucho mérito porque hay equipos de muchísimo nivel y no les hemos dado opción.

¿Se imaginaba una temporada así al inicio?

Si al principio nos dicen que el Cova va a hacer 84 puntos pensaríamos que peleamos por otra cosa, y aún así se van a quedar lejos pese a su histórico año. Tiene que ser frustrante. Yo soy muy optimista por naturaleza y, sinceramente, pensaba que teníamos un equipo muy compensado para aspirar a subir. Pero las cosas han salido mejor de lo que me pensaba porque no imaginaba tantos puntos.

¿Dónde cree que ha estado la clave?

En lo que es el Llanera. Somos un equipo que viene de abajo y, aunque la gente se empiece a acostumbrar a los éxitos, no tenemos la presión que tienen otros. El Llanera puede ser la envidia para los entrenadores porque saben que van a tener tranquilidad. Y lo digo también de los jugadores porque es muy raro que no multipliquen su valor. La presión la metemos desde dentro, pero no hay ninguna presión desde la grada si el equipo va mal. Por eso creo que somos un club ideal para que los jugadores y entrenadores se revaloricen y puedan crecer.

El ejemplo está en Chuchi Collado: el equipo desciende y lo mantiene. Eso en el fútbol actual es impensable.

En los once años que llevo aquí solo ha habido tres entrenadores y siempre les doy tranquilidad. Con Chuchi es verdad que el equipo baja, pero estaba convencido de que era el entrenador ideal para volver a ascender y el tiempo me da la razón. Cualquier equipo humilde que asciende de categoría no puede echar al entrenador a las cinco o diez jornadas. Tengo anécdotas muy buenas porque cuando el equipo no arranca me llaman muchos representantes ofreciéndome entrenadores. A alguno le dije que no me llamara más, que no iba a cambiar en todo el año, y se quedaron sorprendidos, pero es mi forma de trabajar.

¿Se disfruta más con logros en la presidencia o como futbolista?

Como director deportivo y presidente noto una mayor alegría porque veo que depende de mí. Te sientes totalmente realizado con el trabajo hecho, sobre todo cuando ves a la gente feliz. En un concejo como Llanera, que está creciendo a todos los niveles, que el fútbol acompañe es una gran satisfacción.

El gran reto ahora será mantenerse en Segunda Federación

Esperemos que a la tercera vaya la vencida. Fueron dos temporadas calcadas, con una primera vuelta malísima y una segunda de promoción. Tenemos que entrar concentrados en la competición. El secreto para intentar mantener la categoría es hacer una primera vuelta aceptable. Lograrlo sería un éxito tremendo y es el momento de que demos ese paso. De base seremos uno de los equipos más humildes y partimos como el favorito a descender, pero intentaremos quitarnos ese San Benito y confeccionar la mejor plantilla posible dentro de nuestras posibilidades.

A nivel de mercado, ¿cuánto aumenta la dificultad de fichar el salto de categoría?

En Tercera sabemos más o menos el nivel que pueden dar los futbolistas, pero en Segunda B hay que hilar muy fino porque es más difícil saber. Nosotros intentamos dar oportunidades a jugadores de Tercera, pero es difícil saber quién se adapta a la categoría. Aquí solemos acertar, el año pasado estuvieron René Reyes (ahora en el Langreo), Pablo Álvarez (Numancia), Tito Leyva (Marino). Otros equipos tal vez se puedan equivocar y hacer muchos fichajes en invierno, nosotros no podemos porque nuestra economía nos da muy poco margen para equivocarnos.

Ni siquiera ha acabado este curso, pero ¿prevé muchos cambios?

Si hay una ventaja que podamos tener es el bloque bueno de los últimos años: llevan mucho tiempo jugando juntos. Lógicamente hay que reforzar la plantilla porque si no, no nos va a dar. Tenemos que mantener una base de unos diez jugadores y luego fichar seis o siete en los que tengamos que acertar para que esta vez sea la definitiva.

¿Cómo ve el fútbol asturiano en la actualidad?

Los equipos asturianos, excepto el Sporting en Segunda, son humildes dentro de sus categorías. Lo normal es que no salgan alegrías todos los años. Respecto al Oviedo es una pena que este año haya empezado tan mal, pero era muy complicado. Y Segunda Federación es una categoría muy difícil para los asturianos porque la economía es la que es. Pero sí que creo que el fútbol asturiano está creciendo mucho. Nosotros estamos contentos por ser la nota positiva en una temporada difícil para la mayoría.

Cuantos más equipos asturianos en Segunda Federación, mejor, ¿no?

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Hay gente que dice que es mejor para fichar si no hay equipos asturianos, pero es una leyenda urbana. Aquí necesitamos estar todos en Segunda Federación por el fútbol asturiano. Siempre digo que para nosotros, que esté el Langreo antes que otros de fuera, nos beneficia en el aspecto económico porque es un viaje menos que tenemos que hacer fuera y una mayor taquilla. Ojalá se mantenga el Langreo y suba también el de play-off porque beneficia al fútbol asturiano en general. Es una cadena.