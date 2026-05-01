Astures Veteranas hace historia en Zaragoza con su debut en el Campeonato de España Máster

El equipo Astures Veteranas, formado en gran parte por jugadoras que en su día fueron la base del club Guipúzcoa Oviedo –antecesor del actual equipo de Las Lobas–, vivirá este fin de semana en Zaragoza una cita especial. Por primera vez, un conjunto asturiano participará en el Campeonato de España Máster de balonmano, un paso más en la trayectoria de un grupo que nació sin grandes pretensiones y que hoy se ha convertido en algo mucho más que un equipo.

Un origen casi casual que se convirtió en proyecto

"Empezamos casi sin darnos cuenta", resume Montse Brianzó. Lo que comenzó como reencuentros puntuales entre antiguas jugadoras derivó, hace ya una década, en la decisión de entrenar con cierta continuidad. Desde entonces, el proyecto no ha dejado de crecer.

Un grupo que ha resistido el paso del tiempo

En la actualidad, el grupo lo forman unas 30 jugadoras, con edades comprendidas entre los 29 y los 58 años. De aquel primer núcleo, "permanecemos doce", cuenta la jugadora orgullosa. "Eso dice mucho de lo que somos: no es solo un equipo, es un vínculo que se mantiene", añade. Un dato que explica bien la continuidad del proyecto con el paso del tiempo.

Raíces en clubes históricos del balonmano asturiano

La mayoría de ellas tiene pasado en clubes históricos como el Guipúzcoa Oviedo o el Balonmano Gijón, y forman parte de la historia de un equipo que hoy compite como Las Lobas. De hecho, algunas de sus integrantes ya defendían aquella camiseta en los años 80, como es el caso de Ludy, "que sigue jugando hoy con nosotras y sigue siendo parte de todo esto".

Más que un equipo: estructura y compromiso

Lejos de quedarse en una actividad ocasional, Astures Veteranas funciona hoy como un equipo estructurado. "Entrenamos dos días por semana en el polideportivo de El Cristo", añade Montse, y mantienen una dinámica competitiva a través de torneos por toda la geografía nacional, con participaciones en ciudades como Valladolid, León, Bilbao o Sevilla. "Tenemos la suerte de contar con Carlos Arce, nuestro entrenador desde hace siete años", añade, subrayando el vínculo dentro del grupo. Aun así, la realidad del equipo obliga a adaptarse. "No todas pueden acudir siempre a entrenamientos o competiciones", cuenta la portavoz. Las obligaciones laborales, familiares o las lesiones marcan el ritmo. Entre las jugadoras hay profesoras, trabajadoras del comercio o profesionales sanitarias, perfiles diversos que encuentran en el equipo un espacio común. Ese componente humano es una de las claves del proyecto. "En estos años, cinco jugadoras han sido madres y han regresado posteriormente a la práctica deportiva", comenta. "Y lo vivimos con total naturalidad, porque forma parte de nuestra vida". Una circunstancia que el grupo asume sin necesidad de subrayarla como algo excepcional.

Un club autofinanciado

El club, además, se sostiene íntegramente con recursos propios. Constituido como club federado desde 2024, las jugadoras abonan cuotas trimestrales y buscan financiación a través de iniciativas como la venta de lotería de Navidad o pequeños patrocinadores cercanos. "Con ello cubrimos gastos de instalaciones, material, equipaciones o desplazamientos", explica la jugadora.

Un torneo propio que refuerza su identidad

Ese mismo compromiso les ha permitido organizar durante cinco años su propio torneo en Asturias, reuniendo a equipos de diferentes puntos del país e incluso del extranjero. "Normalmente lo hacemos en mayo, pero este año lo hemos dejado en pausa porque queríamos venir a Zaragoza", explica. Esta cita supone, en ese sentido, un punto de inflexión. No tanto por el formato competitivo –al que acceden mediante inscripción cumpliendo los requisitos federativos– como por lo que representa a nivel colectivo.

El reto nacional en Zaragoza

El equipo afrontará una fase preliminar con dos encuentros. El primero será esta tarde a las 19:00 horas frente al Maristas Algemesí, de Valencia, y el segundo mañana a las 12:00 contra Getasur. "En función de los resultados, podríamos acceder a la fase final o disputar los puestos del quinto al séptimo".

Para Astures Veteranas, sin embargo, el objetivo se mantiene intacto desde sus inicios: "Seguir jugando, seguir compartiendo y seguir siendo equipo".

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Porque, diez años –o más– después, el mayor logro sigue siendo haber llegado hasta aquí juntas.