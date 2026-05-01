El Gijón Femenino recibe al Barça C en La Cruz en busca del ascenso a Segunda RFEF
Las gijonesas inician esta tarde el play-off a Segunda Federación esta tarde en La Cruz: "vamos sin miedo", asegura la jugadora Inés Santamaría
El Gijón Femenino afronta este sábado en La Cruz, a las 18.00 horas, el partido de ida de la eliminatoria de ascenso a Segunda RFEF, en la que se medirá al FC Barcelona C. El conjunto gijonés llega a la cita en un gran momento, después de certificar el pasado fin de semana el primer puesto con una contundente goleada por 12-0 ante el Real Avilés Industrial B.
El equipo dirigido por Miguelín completó una liga impecable, con un balance de 16 victorias y 2 empates. Las únicas igualadas llegaron a domicilio ante el Real Oviedo B y el Sporting B. Con esos resultados, el Gijón Femenino terminó la competición como líder, un punto por delante del filial ovetense.
"Vemos que es un partido complicado por el equipo y el nombre que tiene, pero vamos sin miedo", asegura Inés Santamaría, jugadora del Gijón Femenino. La futbolista destaca la confianza del vestuario antes de una cita exigente y señala que el equipo llega preparado: "Lo hemos preparado muy bien durante toda la semana".
El sorteo del play-off deparó un cruce exigente para las gijonesas. La primera bola en salir fue la del Gijón Femenino, que quedó emparejado con el Barça C, uno de los rivales de mayor nombre de la eliminatoria. Aun así, el conjunto gijonés afronta el reto con ilusión y con la intención de hacer valer el factor campo en el encuentro de ida.
El Gijón Femenino busca viajar a Barcelona con ventaja
Santamaría también subraya la importancia del primer partido, especialmente por disputarse ante su afición. El objetivo es viajar a Barcelona con opciones intactas y, si es posible, con ventaja en la eliminatoria, ya que, como reconoce la jugadora, "el partido de vuelta será un viaje complicado".
La vuelta se disputará el domingo 10 de mayo, a las 18.00 horas, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. De superar esta eliminatoria, el Gijón Femenino subiría directamente a la Segunda RFEF, categoría en la que la próxima temporada tienen plaza asegurada, al menos, dos asturianos, Sporting y Real Oviedo, a la espera del Avilés.
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