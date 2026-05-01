Nacho Galán, tras el descenso del Círculo Gijón Baloncesto a Tercera FEB: "Trabajamos bien el aspecto psicológico; si no, el equipo habría estallado"

La ilusión por el ascenso a Segunda FEB, hace menos de un año, se ha transformado en amargura por una temporada en la que el Círculo Gijón ha retornado a Tercera FEB tras haber sumado solo cinco triunfos en toda la campaña. Su entrenador y alma mater del proyecto, Nacho Galán, no arroja la toalla, cree haber asentado los cimientos y busca los materiales con los que levantar un edificio sólido. "En el aspecto social estamos muy bien, nos falta estructura de directiva", apunta el técnico gijonés mientras trata de amarrar la continuidad de buena parte de la plantilla.

¿Ya han superado el trago?

Estamos disgustados porque salimos con un objetivo, que era mantenernos, y no lo hemos conseguido. Estamos decepcionados, pasando el luto del descenso. Es normal.

¿Cuáles cree que han sido las claves de haber bajado?

Como de costumbre, es la suma de factores. Algunos de los jugadores en los que confiábamos mucho respondieron bien y otros no. El caso de Guillem Arcos es claro. Teníamos mucha confianza en su participación, empezó muy bien, pero su lesión nos perjudicó muchísimo. No pudo jugar durante ocho partidos, algunos de los cuales pensamos que podía haber sido clave. Y cuando volvió no era el mismo. Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, un tratamiento exhaustivo, y logramos recuperarle bien en una lesión tan complicada como en ambos isquiotibiales. Es un jugador que a lo largo de su carrera ha tenido lesiones importantes y psicológicamente le costaba trabajo volver.

¿Algunas otras claves, a su juicio?

Confiamos mucho, por un tema presupuestario también, en jugadores top de Tercera FEB, y a algunos les costó muchísimo el salto. Y luego, por qué no decirlo, tuvimos un poco de mala suerte. Hay cinco partidos que se deciden en el último tiro, bien sea nuestro o del contrario, y en ninguno de ellos cayó la moneda de nuestro lado.

En varios partidos sufrieron parciales contrarios devastadores en muy pocos minutos.

Es cierto que hemos tenido algunos colapsos sobre todo ofensivos, siendo como éramos un equipo con bastantes puntos en las manos. Recuerdo parciales como con Ponferrada en nuestra casa, de ir ganando de diez a perder de trece sin anotar una sola canasta. Pedimos tiempos, cambiamos sistemas, pero nada funcionaba. Lo analizamos de manera interna, con los jugadores también, y pensamos que también es esa falta de experiencia en la categoría, que nos da un extra de ansiedad. Algunos jugadores quieren resolver por sí mismos porque lo hacían antes en sus equipos, y eso nos lleva más al caos.

La temporada sabe aún peor con el compromiso que han mostrado jugadores como Samu Barros y Javi Menéndez.

No hay ninguna duda del apego de ellos dos, pero creo que hay otros que han estado muy afectados pero no lo exteriorizan tanto. No tengo ninguna queja de los jugadores este año, otras temporadas quizás no he podido decir lo mismo. Este año todos aguantaron bien la presión, supieron superar la frustración de ganar solo cinco partidos, que es muy difícil de llevar. Fuimos capaces de trabajar muy bien el aspecto psicológico, uno de los grandes avances de esta temporada, y eso dio buen resultado, nos dio para competir hasta el penúltimo día. De lo contrario, el equipo hubiera estallado en pedazos en diciembre o en enero.

Sorprendía ver a tanta gente en las gradas en el partido que consumó el descenso.

Esa es una parte que tenemos clara y conseguida desde hace muchos años. A la gente le gusta el equipo, estamos más reconocidos por la afición que por otros sectores. Acabó el partido de León y no hubo ni un pitido, ni un reproche. Estuvimos más de media hora firmando autógrafos y haciéndonos fotos, no hay demasiada diferencia entre las fotos de después de ese partido y las del ascenso. A la gente le gusta lo que hacemos, entiende nuestras limitaciones y no nos han puesto en entredicho nunca. Para mí es un éxito porque yo entiendo el baloncesto así, como un espectáculo. La gente del baloncesto disfruta más del proceso del partido. Ya, si ganamos...

Con tiempo para analizar la temporada, ¿qué cosas haría de manera diferente?

En la composición de la plantilla hubiera metido algún jugador con más veteranía, que algunos pude fichar y rechacé porque buscaba un poco más de hambre. También hubiera tenido un jugador que pudiera hacer de escolta de y base, que a mí me gusta tener y no pude. Eso hubiera evitado que nos pasase lo que nos pasó. Por lo demás, respecto a la preparación, no cambiaría nada.

¿Y ahora qué? ¿Cómo va a ser el siguiente equipo?

Nuestra intención es renovar a cinco o seis jugadores y de momento las perspectivas son muy buenas. Nos gustaría seguir contando con Samu Barros, con Samu Franco, con David (Ramírez), con Michael (Okafor), con Javi (Menéndez)… a ver si también conseguimos que Joey (Reilly) siga un año más. Creo que para casi todos sería un paso adelante seguir aquí. En el caso de Javi, tiene un compromiso consigo mismo, quiere que Gijón esté arriba, no olvida que le trajimos a jugar aquí cuando llegó de Estados Unidos y no tenía una sola oferta de toda España. De todas formas, hay que esperar porque el verano es largo y no son buenos momentos para fichar jugadores, están todos jugando.

¿Qué lectura hace del paso por Segunda FEB?

Ha sido impresionante, hemos superado los mil abonados cuando en el mejor año de Plata estábamos en el entorno de los 800. ¿Qué notamos? Que tenemos muchos colaboradores de día de partido, pero nos falta estructura de directiva, somos pocos. Nos gustaría incorporar a gente de peso del mundo empresarial, del deporte, de la política... hay gente muy válida. En cuanto al nivel de la categoría, ha dado un salto enorme de calidad y de estructuras, nos quedamos sorprendidos.