Nava acogerá el Campeonato de España de perros atraillados sobre jabalí salvaje
La prueba, prevista para el próximo 23 de mayo, reunirá a los mejores especialistas nacionales en una disciplina que pone en valor el trabajo y la precisión de los perros de rastro.
Nava acogerá el próximo 23 de mayo la cuarta edición del Campeonato de España de Perros Atraillados sobre Jabalí Salvaje, una de las citas más destacadas del calendario cinegético nacional. La prueba reunirá a cerca de 40 participantes llegados de distintos puntos del país y estará organizada por la Real Federación Española de Caza, en colaboración con la Federación de Caza del Principado de Asturias y el Consejo Superior de Deportes, entre otros organismos e instituciones.
El Nacional de 2026 se desarrollará en un entorno natural privilegiado, idóneo para la práctica de esta disciplina, que exige el máximo nivel de compenetración entre guía y perro. Se trata de una prueba oficial de alto nivel en la que se evalúan las capacidades de los perros atraillados en tareas fundamentales como el rastreo, el seguimiento y el cobro del jabalí salvaje. Para garantizar el cumplimiento del reglamento y la objetividad de la competición, la cita contará con la supervisión de seis jueces nacionales especializados.
La final se celebrará en el propio municipio de Nava, consolidando a la localidad como referente en este tipo de competiciones. El evento comenzará el viernes con la recepción de los participantes en el Museo de la Sidra de Nava, seguida de un acto de bienvenida y una cena oficial. La jornada principal tendrá lugar el sábado, 23 de mayo, con el inicio de la competición previsto a las 9.00 horas y su finalización a las 12.30. La entrega de premios se celebrará a las 17.30 horas, tras la comida de clausura.
Impacto deportivo y económico para Nava
El Campeonato de España de Perros Atraillados sobre Jabalí Salvaje no solo pone en valor el trabajo de los perros de rastro, sino que también contribuye a difundir una caza ética, responsable y vinculada al conocimiento del medio natural. Además, la celebración del evento supondrá un importante impacto para el concejo de Nava, con la llegada de participantes, jueces y acompañantes, reforzando su proyección como destino ligado al medio rural y cinegético.
El Nacional cuenta con el mecenazgo de Mutuasport; el patrocinio oficial de Browning, Winchester, Miroku y Legia; y la colaboración de ISUZU, HART, Avis, Cinegética+SCI, Piensos Arcadia, la Asociación de Cazadores de Piloña “Monte Cayón”, Arion, Caja Rural de Asturias, Carnicería David, Sidrería Pepe El Bueno, Agrudeca Nava, Asturias Paraíso Natural, Ayuntamiento de Nava, Deporte Asturiano, AVICAN Carpintería, D.M. Construcciones y Hunter Radikal.
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