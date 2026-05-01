Sergio Hevia da una lección de cuatreada para llevarse su cuarto Memorial Cajetilla en Siero

Sergio Hevia ofreció este viernes festivo una nueva lección de cuatreada. El jugador lavianés de 31 años se alzó con su cuarto Memorial Cajetilla de bolos (ya lo había hecho antes en 2013, 2014 y 2023) en su modalidad de cuatreada tras derrotar en una final de muchísimo nivel a Javi Lastra, jugador de la peña local El Chalupu, por 14 juegos a 7. La partida disputada en la bolera del parque Alfonso X El Sabio, congregó a un numeroso público para un torneo en que también se coronaron Gianira Blanco (Grupo Covadonga) y Tomás Fernández (Lieres) en los torneos de categoría infantil y juvenil, respectivamente.

Lo visto en el castro poleso la tarde de este 1 de mayo fue una de las mejores partidas de lo que va de temporada. Solo faltó más igualdad. Aunque ambos contendientes brillaron, Sergio metió una marcha más. Sacó el martillo pilón y empezó a machacar la hilera del medio y recurrentemente la pequeña, traduciendo sus lanzamientos en un promedio inalcanzable para su contrincante. Cerró con un promedio de 45,7 bolos una partida que ya empezó mandando por 4 a 0, para luego seguir ampliando progresivamente la brecha hasta el definitivo 14 a 7.

Más allá del resultado, Javi Lastra cuajó una gran actuación, en la línea de un torneo casi perfecto en el que demostró ser uno de los jugadores más en forma de Asturias. Los 41,72 bolos promediados a la hora de poner demuestran que de no haber tenido un rival tan inspirado habría tenido muchas opciones de campeonar. A sus 30 años era su primera final en un torneo de este prestigio, pero no le tembló el pulso. Marcó bien las jugadas a la hora de matar y podría haber sumado algún juego más si le hubiera acompañado la fortuna.

El choque duelo acabó con un sonoro aplauso en recompensa por la buena tarde de bolos y con ambos contendientes dándose la mano con total deportividad. Ambos pueden darse por ganadores, al igual que un público que anteriormente vio como la joven perla gijonesa, Gianira Blanco, superaba a su compañero de equipo, Juan Bugallo, por 10 a 5. El Grupo Covadonga demostró una vez más el potencial de su cantera.

Previamente, por la mañana, Tomás Fernández, de Lieres ganaba para la representación sierense el torneo de categoría juvenil, aunque el concejo ya tenía la victoria asegurada. Su rival, Iván Norniella, de la peña El Arenal, vendió cara la derrota hasta el punto de que la partida se resolvió en el último juego. El marcador reflejaba el empate a 9 cuando Iván cedió al lograr un tanteo insuficiente en las tiradas definitivas.

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Tras la final absoluta tuvo lugar la entrega de premios del torneo, organizado por el Patronato Deportivo Municipal de Siero en colaboración con las seis peñas bolísticas locales (El Biche, El Chalupu, El Arenal, Casa Cuqui, Lieres y El Berrón). Sergio Hevia se embolsó un premio en metálico de 1.200 euros, mientras que Lastra se llevó 900 y los campeones juvenil e infantil, 300 y 240, respectivamente. En categoría absoluta se repartieron trofeos y premios en metálico para los 16 primeros clasificados, en las categorías inferiores se entregaron 13. Así, con una foto final de grupo con autoridades y premiados, se bajó el telón a la XXXVII edición de uno de los torneos más prestigiosos de Asturias. El año que viene, más.