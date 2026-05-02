El Alimerka Oviedo Baloncesto busca acercarse al factor cancha en el playoff en un Palacio de fiesta

Una fiesta con premio final. Eso es lo que busca esta tarde el Alimerka Oviedo Baloncesto, que cierra la fase regular de Primera FEB con el billete para los play-off en el bolsillo y con la intención de escalar hasta la quinta plaza para tener el factor pista a favor en la eliminatoria de cuartos de final. La cita, a las 19 horas contra el Caja Rural Zamora en un Palacio de los Deportes que se espera supere las ya excelentes entradas de ocasiones precedentes para estar prácticamente lleno. Ayer por la tarde apenas quedaban un par de cientos de localidades disponibles.

El OCB parte séptimo

A falta de dos jornadas para el final, la situación clasificatoria está bastante definida. Ahora mismo el quinto es el Fuenlabrada, que este fin de semana descansa. Los madrileños presentan un balance de 18 triunfos y 13 derrotas. A continuación, sexto, es el Gipuzkoa (18 y 12) y justo detrás, en séptima posición, aparece el Alimerka OCB (17 y 13). El rival del conjunto asturiano esta tarde, el Zamora (14 y 16), lucha por la última plaza del play-off, actualmente ocupada por el Alicante. El Gipuzkoa recibe esta jornada al Menorca, otro de los implicados en los play-off.

El escenario ideal del aficionado del Oviedo Baloncesto pasa por ganar los dos partidos que restan, el de hoy y el de la última jornada en la cancha del Ourense. Eso supondría superar al Fuenlabrada y para ser quinto solo tendría que esperar una derrota del Gipuzkoa, bien mañana o en Santiago en el cierre de la fase regular, en un encuentro en el que el Obradoiro se jugará el retorno a la Liga ACB.

Fan zone

Pero en el OCB quieren ir paso a paso. El primero, convertir este último partido de liga regular en el Palacio en una celebración y un homenaje a un equipo que ha rendido muy por encima de las expectativas. Para ello, el club pondrá en marcha una fan zone con pistas de 3x3, música, juegos, animación y regalos. Todo ello con el colofón del «pasaporte OCB», un cúmulo de retos inspirados en la mascota del club, "Pumarix" que, convenientemente sellados, darán derecho a un regalo. El club ha repartido 5.000 de estos pasaportes en los centros educativos del municipio.

Un rival duro

El siguiente paso será más duro, porque el Caja Rural Zamora promete una seria resistencia. Lo avisa Javi Rodríguez, entrenador del equipo ovetense: «Ya lo vivimos allí, jugamos muy bien durante 38 minutos y muy mal dos, y eso nos condenó. Jugamos ante un rival duro y complicado, muy bien entrenado, que ha competido muchas veces viniendo desde atrás y no se rinde aunque vaya abajo». El entrenador gallego se remite a la derrota en la prórroga en la ciudad zamorana (104-102), en un partido que los visitantes llegaron a dominar por diferencias amplias.

La cita presenta otro elemento atractivo, el de reintroducir en dinámica a Calvin Hermanson, lesionado en las últimas jornadas. «A ver si puede jugar algún minuto, queremos ir metiéndolo en ritmo para que llegue al play-off en las mejores condiciones», subraya Rodríguez acerca del estado del jugador estadounidense.

Anticipo del play-off

El entrenador del equipo azul asegura que obtener el factor pista para el play-off no figura entre los objetivos básicos: «Para mí había dos objetivos, salvarse y que vinieran cuatro o cinco mil personas al palacio. Y está claro que esto último ha sido el mayor éxito. Es algo increíble la sensación de que la gente demande baloncesto, la ilusión en las calles. Esperemos que este partido también esté lleno y que sea el anticipo de un partido de play-off».

Javi Rodríguez hace una indicación durante un partido. / Julián Rus / OCB

La idea es clara para hoy. «Toca competir y sacar otra victoria delante de nuestro público, tenemos la ambición de ser un poquito mejores cada día», finaliza el preparador.