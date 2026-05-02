El Alimerka Oviedo Baloncesto redondea la fiesta con una gran victoria ante el Caja Rural Zamora (90-80)
El equipo asturiano mantiene muy vivas sus opciones de acabar quinto de Primera FEB a falta de un partido para terminar la liga regular
Tras lo visto esta tarde en el Palacio de los Deportes en la victoria (90-80) del Alimerka Oviedo ante el Caja Rural Zamora, lo que está por venir en el play-off de ascenso a la ACB puede ser una auténtica locura. Más de 5.000 personas disfrutaron de un gran día de baloncesto, con actividades durante toda la jornada en los aledaños del recinto carbayón y de un partido que confirmó el buen momento en el que llega un equipo que se ha convertido en la gran revelación de la temporada en Primera FEB.
Tuvieron enfrente a un rival excepcional, un Zamora que nunca se rindió y que tuvo en Roberts a su jugador más peligroso. Pero, en cuanto Oviedo ganó la batalla del rebote, consiguió decantar la victoria de su lado y declarar el estado de euforia entre la afición azul, que aplaudió a rabiar a los suyos. Fue emocionante ver a 5.023 personas corear el nombre de un club que ha sobrevivido a momentos complicados y que ahora está a las puertas de pelear por algo inimaginable a principio de temporada.
El play-off de ascenso, cada vez más cerca
Esta victoria deja abiertas las opciones del Alimerka Oviedo para acabar en quinta posición la temporada regular, lo que le llevaría a disputar el play-off de ascenso con el factor cancha a su favor, asegurándose así jugar dos partidos más en el Palacio de los Deportes. El rival aún no se conoce, pero Gipuzkoa se asoma en el horizonte, ya sea con el factor cancha a favor o en contra.
El partido ante el Caja Rural Zamora fue, como se esperaba, complicado, pero los de Javi Rodríguez fueron capaces de sacarlo adelante gracias a unas señas de identidad que les han llevado hasta una temporada que será recordada durante mucho tiempo, por lo que hicieron los jugadores en la pista y especialmente por lo que se vivió en la grada.
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