El Balonmano Gijón gana el Regional cadete femenino y acudirá al sector del Nacional con el Lobas Oviedo

Dos jornadas bastaron para confirmar al Balonmano Gijón como campeón de Asturias cadete femenino, dejando sin efecto la última jornada, fijada para el domingo. Las gijonesas, que el viernes habían vencido al Lobas Oviedo (23-13), derrotaron con facilidad al Siero Villanueva (23-3) y, ya sin nada en juego, cierran la fase final contra el Codema (domingo, 12 horas, en La Tejerona). El equipo dirigido por Sara Cardín y Raúl Vallejo, que tuvieron a Claudia Toledo, con seis tantos, como máxima goleadora, se clasifican de esta forma para la fase de sector del Campeonato de España. Un sector al que le acompañará el equipo del Lobas Oviedo, que tras la derrota de la primera jornada venció con facilidad al Codema (37-24). La tercera jornada deparará un encuentro intrascendente entre las Lobas y el Siero Villanueva. La final four cadete femenina cierra la temporada del balonmano base en Asturias.