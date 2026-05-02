Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

El Balonmano Gijón gana el Regional cadete femenino y acudirá al sector del Nacional con el Lobas Oviedo

El segundo triunfo de las gijonesas en el pabellón de La Tejerona, ante el Siero Villanueva, decide el título antes de la disputa de la última jornada de la fase final, programada el domingo

El Balonmano Gijón celebra el título regional cadete femenino.

El Balonmano Gijón celebra el título regional cadete femenino. / BMG

N. L.

Gijón

Dos jornadas bastaron para confirmar al Balonmano Gijón como campeón de Asturias cadete femenino, dejando sin efecto la última jornada, fijada para el domingo. Las gijonesas, que el viernes habían vencido al Lobas Oviedo (23-13), derrotaron con facilidad al Siero Villanueva (23-3) y, ya sin nada en juego, cierran la fase final contra el Codema (domingo, 12 horas, en La Tejerona). El equipo dirigido por Sara Cardín y Raúl Vallejo, que tuvieron a Claudia Toledo, con seis tantos, como máxima goleadora, se clasifican de esta forma para la fase de sector del Campeonato de España. Un sector al que le acompañará el equipo del Lobas Oviedo, que tras la derrota de la primera jornada venció con facilidad al Codema (37-24). La tercera jornada deparará un encuentro intrascendente entre las Lobas y el Siero Villanueva. La final four cadete femenina cierra la temporada del balonmano base en Asturias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
  2. Encuentran muerto en su casa de Celoriu a José María Úrculo, hermano del conocido pintor Eduardo Úrculo
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares deportivos más baratos del mercado: autonomía de hasta 30 horas
  4. Aterriza en España el radar de velocidad más temido hasta la fecha: 9.980 conductores sancionados en 72 horas por el radar que supera en tamaño al resto
  5. Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
  6. Multado con 200 euros un conductor que viaja con su bicicleta colocada en el portabicicletas trasero y manteniendo la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia por lo ocurrido en la parte trasera del coche
  7. Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones de aluminio para trekking al precio más bajo por el Día de la madre: por solo 14,99 euros

El Balonmano Gijón gana el Regional cadete femenino y acudirá al sector del Nacional con el Lobas Oviedo

El Balonmano Gijón gana el Regional cadete femenino y acudirá al sector del Nacional con el Lobas Oviedo

Siero licita las obras de la segunda fase del saneamiento de Ferrera y prevé completar la red en todo el concejo en un plazo de ocho años

Siero licita las obras de la segunda fase del saneamiento de Ferrera y prevé completar la red en todo el concejo en un plazo de ocho años

Avilés celebra la artesanía en un mercado que conecta tradición y público en el fin de semana del Día de la Madre: "Nos ayuda a valorar el trabajo de los artesanos"

Avilés celebra la artesanía en un mercado que conecta tradición y público en el fin de semana del Día de la Madre: "Nos ayuda a valorar el trabajo de los artesanos"

"Meca, 'Los Futbolísimos'": Casomera, en Aller, estrena biblioteca, con la ilusión de que la cultura llegue a toda la zona rural

"Meca, 'Los Futbolísimos'": Casomera, en Aller, estrena biblioteca, con la ilusión de que la cultura llegue a toda la zona rural

Isa Pantoja no cree en el perdón de su madre y Kiko Rivera: "Busca reconciliarse por necesidad porque no le gusta estar solo"

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

LaLiga | Valencia - Atlético de Madrid, en imágenes

Largas colas para hacerse con la preciada ostra del Eo en su festival anual: "Están buenísimas y el sitio es ideal"

Largas colas para hacerse con la preciada ostra del Eo en su festival anual: "Están buenísimas y el sitio es ideal"

VÍDEO: Así se circulaba por el Huerna este 2 de mayo

Tracking Pixel Contents