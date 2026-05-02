El Confía Base pierde a última hora en Ibiza y no depende de sí mismo para evitar el "play-down"

Grave tropiezo el sufrido el Confía Base Oviedo, que después de ir ganando prácticamente durante todo el partido perdió al final contra el Eivissa (25-24). Ese resultado, combinado con el triunfo del Contazara Zaragoza frente al Agustinos Alicante (28-27 en un partido en el que sucedió lo mismo, dominaron los visitantes hasta el tramo final), conduce al equipo asturiano a no depender de sí mismo en la última jornada para evitar el "play-down" de División de Honor Plata. El Base está obligado a ganar al Barça Atlètic en Vallobín (sábado 9 de mayo a las 19 horas) y a esperar que el conjunto maño no haga lo mismo en la cancha del Trops Málaga, ya descendido. A los ovetenses les valdría un empate si el Zaragoza pierde, pero si difícil es pensar en que se deje algún punto, soñar con su derrota parece poco realista.

La puesta en escena del Confía Base fue muy buena, asentado en defensa y fluido en ataque. Comandado por un excelso Mikel Galán, el conjunto visitante marcó las primeras distancias y un acelerón carbayón, con tantos de Elián Goux y Javi Sanz, dejó el electrónico en 10-13 al descanso. En la segunda parte las tornas cambiaron y cuatro tantos consecutivos del conjunto isleño condujeron a un final angustioso. El equipo de Juan Moreno lo siguió intentando y se colocó por última vez por delante con el 23-24 a cargo de Pablo Fernández Granda. El Base se atascó en los últimos dos minutos y falló la posesión que podía haber dado un punto clave.