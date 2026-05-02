Mucho dominio y poco acierto del Telecable antes de sus grandes citas: victoria ante el Sant Cugat (0-2)

La última jornada de la fase regular de la OK Liga era un trámite, pero el Telecable se la tomó bastante en serio, como última prueba antes de las grandes citas que tiene a continuación (la semifinal europea, el viernes en Coimbra, y la Copa del Rey, de la que es anfitrión, desde el jueves 14 en La Guía). Ganó el equipo gijonés en la pista del Sant Cugat y lo hizo con un guion que ya se ha repetido varias veces esta temporada: dominio apabullante durante muchos minutos, buenas jugadas y ocasiones de gol por doquier, pero poco botín. Un tanto de Ana Catarina mediada la primera parte y otro de Marta Piquero de falta directa en la recta final del partido acabaron por doblegar a un rival correoso y que en la segunda parte tuvo cerca el empate. Al final, 0-2 para el conjunto fabril, que acaba tercero la primera fase y que cuando termine la Copa tendrá que afrontar la semifinal liguera ante el Fraga, con desventaja de pista.

Inicio apabullante

La expedición del Telecable no era muy amplia, y de mano Natasha Lee recurrió a su núcleo duro. El cinco, con Viki Caretta, Marta Piquero, Mariona Colomer, María Igualada y Nuria Almeida. La puesta en escena del equipo asturiano impresionó, con una presión constante sobre el marco rival y las primeras intervenciones de la portera del Sant Cugat, Carla Batlle, que tuvo una jornada especialmente inspirada. Las opciones más claras del conjunto fabril en este primer tramo corrieron a cargo de Mariona, tras una gran jugada individual, y de Nuria, que desperdició un mano a mano tras robar la bola e irse sola a portería.

Laia y Ana Catarina, determinantes

El primer tanto llegó en una jugada insospechada, con protagonismo para las dos integradas en pista, Laia Juan y Ana Catarina. La catalana estaba arrinconada, con la posesión a punto de expirar, cuando lanzó hacia atrás una bola que la portuguesa acertó a convertir. Hubo más ocasiones visitantes antes de que acabara el primer tiempo, de agobio incesante de las de Tasha Lee, pero Carla Batlle se negó a recibir más tantos. Al descanso se retiraron ambos equipos con 0-1 y 8 faltas cometidas por el Sant Cugat, a dos de la falta directa.

Salida local impetuosa

La segunda mitad cambiaron las tornas. Aine ocupó la portería del Telecable, y en qué momento, porque el conjunto local, viéndose ya por detrás, salió a morder. La guardameta candamina tuvo que dar lo mejor de sí misma para evitar la igualada. El dominio del anfitrión se fue incrementando en la medida en que se producían las faltas visitantes, hasta que la entrada de nuevo en pista de Nuria dio más motivos de preocupación defensiva al Sant Cugat. El reingreso de Marta Piquero devolvió el mando al Telecable, que pese a todo seguía estrellándose contra Carla Batlle.

Resuelve Piquero

La mayor emoción del final residió en saber qué equipo iba a llegar a la décima falta, y fue el Sant Cugat, que trató de frenar a Marta Piquero tras un robo de bola. Fue precisamente la lenense la encargada de ejecutar la falta directa, con gran maestría, para resolver la cuestión a menos de dos minutos para el final.

La fase regular concluye con el Telecable en tercera posición, con 55 puntos sumados en 24 partidos que arrojan un balance de 17 triunfos, 4 empates y 3 derrotas. El playoff de semifinales, al mejor de tres partidos, le medirá al segundo, el Fraga, al que le ha ganado los dos partidos ligueros disputados hasta la fecha. El próximo objetivo de las de Natasha Lee será la semifinal europea ante el Benfica de Sara Roces, el viernes a las 20 horas en Coimbra. La semana siguiente tocará la Copa de la Reina en Gijón.

También acabó la competición para el eNe Oposiciones CP Mieres, que retorna a OK Plata como colista de la élite sin haber podido sumar más que un punto en toda la liga. Las mierenses fueron derrotadas en la última jornada por el Manlleu (1-10), en un encuentro en el que Ariadna Fernández marcó para las locales. El CP Las Rozas acompaña a las asturianas en el descenso.