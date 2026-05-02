Fiesta del Alimerka Oviedo Baloncesto en casa culminada con victoria ante el Caja Rural Zamora (90-80)

Fiesta del Alimerka Oviedo Baloncesto en casa culminada con victoria ante el Caja Rural Zamora (90-80) / Mario Canteli

Deporte Astur

Fiesta del Alimerka Oviedo Baloncesto en casa culminada con victoria ante el Caja Rural Zamora (90-80)

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Mario Canteli

Oviedo
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El Alimerka Oviedo Baloncesto tuvo un día de los que hacen afición, con cientos de personas todo el día alrededor del Palacio de los Deportes, con un montón de niños disfrutando de los juegos propuestos por el club, haciéndose su "pasaporte OCB", confraternizando con la mascota, Pumarix, e incluso con los jugadores, que echaron un rato con ellos antes de empezar el calentamiento. Encima, la fiesta se culminó con una victoria por 90-80 ante el Caja Rural Zamora que permite al conjunto asturiano seguir soñando con disputar el play-off de ascenso a la ACB con el factor cancha a su favor. El temporadón del OCB está siendo impresionante, tanto en la pista como en la grada.

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