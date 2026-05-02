El Gijón Femenino empata ante el Barça C y deja abierto el play-off de ascenso

La Cruz vivió una tarde de las que no se olvidan. Con más de un millar de aficionados arropando al Gijón Femenino, el conjunto gijonés empató 2-2 ante el Barça C en el partido de ida de la primera fase del play-off de ascenso, dejando todo por decidir para la vuelta en Barcelona.

El encuentro comenzó con máxima intensidad y pronto se adelantó el filial azulgrana. En el minuto 8, Ivet Franch firmó un gran disparo desde fuera del área que se coló por la escuadra, poniendo el 0-1 en el marcador. Lejos de venirse abajo, las gijonesas reaccionaron con carácter y apenas unos minutos después lograron el empate tras una acción embarullada en el área que terminó con gol en propia puerta de la guardameta catalana.

El partido se equilibró a partir de entonces, con ambos equipos alternando fases de dominio. El Barça volvió a intentarlo con varias llegadas, pero Paula Viejo respondió con seguridad bajo palos. También el Gijón Femenino tuvo sus opciones, especialmente antes del descanso, cuando Sandra Fernández se plantó cerca de la portería rival, aunque no consiguió culminar la acción. Con el 1-1 se llegó al descanso.

Tras la reanudación, el filial azulgrana dio un paso adelante y comenzó a tener más presencia en campo gijonés. En el minuto 66 llegó el 1-2, obra de Alissatou Traore, que volvió a poner por delante a las visitantes. Pese al golpe, el Gijón Femenino no se rindió y encontró el premio en el minuto 81. Una falta botada por Inés Santamaría acabó en el área y Lucía Hernández apareció para rematar el balón y desatar la alegría en la grada.

Todo por decidir en Barcelona

El tramo final se vivió con mucha tensión, tanto sobre el césped como en una afición que no dejó de empujar. El Barça buscó una última opción en el añadido, pero el marcador ya no se movió.

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El 2-2 deja la eliminatoria completamente abierta. El Gijón Femenino viajará la próxima semana a Barcelona, para jugar en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el domingo a las 18 horas, con el sueño intacto y con la certeza de haber competido de tú a tú ante un rival de mucho nombre.