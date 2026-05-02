El Lobas Oviedo gana en Mislata y le basta un punto en casa en la última jornada para retornar a la élite

Con grandes dosis de concentración y de defensa, y con algunos apuros finales, el Lobas Oviedo ganó en la pista del Mislata (21-23) y tiene muy cerca el retorno a la élite femenina del balonmano. Para confirmar el ascenso, al equipo azul le basta con sumar un empate en la última jornada, programada para el sábado 16 de mayo en el Florida Arena contra el Lleida, que llegará salvado. El principal rival de las Lobas, el Zuazo, en cambio, tendrá que rendir visita al Bolaños, también en la pomada. Al conjunto asturiano le podría incluso servir la derrota en caso de un empate en el otro partido, pero lo que es seguro es que haciendo los deberes no tendrá que mirar más resultados.

El comienzo del partido ante un Mislata que se jugaba el descenso se presumía determinante, y el Lobas Oviedo marcó territorio con un 1-7 que puso el asunto muy cuesta arriba para las locales. Pese a que las valencianas recortaron algo las distancias, el clínic defensivo de las de Manolo Díaz dejaba las cosas claras al descanso (5-11). La segunda parte vio un Mislata más suelto, con más determinación en ataque, pero la diferencia seguía siendo holgada a favor del equipo asturiano. El marcador reflejaba un 17-22 a falta de cinco minutos para el final, pero el último tirón del Mislata añadió algo de sufrimiento al equipo visitante. Las locales se colocaron con 21-22 en el último minuto, pero un tiempo muerto de Manolo Díaz precedió al gol de la tranquilidad de Celia Rojo. Carmen García-Calvo, que recorrió España casi sin dormir para dirigir al equipo cadete y poder jugar con el primer equipo, fue autora de dos goles. Celia Rojo fue la máxima realizadora de las Lobas con siete goles.