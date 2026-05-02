Salvajada de Benjamín Noval en Orduña (Vizcaya): le saca cinco minutos al segundo y diez al cuarto en una carrera en la que solo acabaron quince ciclistas
El ciclista lavianés se impone en la Urduña Hiria Junior Klasika: "Fue un buen día"
Roberto Menéndez
Benjamín Noval (MMR Academy) está un paso por delante de sus competidores en el pelotón junior y lo volvió a demostrar en la Urduña Hiria Junior Klasika, donde se impuso con más de cinco minutos de diferencia sobre el segundo clasificado, Hodei Serrano. El asturiano atacó en una de las subidas de la jornada, cogió al grupo de escapados y se fue en solitario hasta la meta, consiguiendo diferencias que llegaron a ser de casi diez minutos con el cuarto clasificado. Solo quince corredores cruzaron la línea de meta de los casi cien que la tomaron.
La estrategia de Benjamín Noval
Al término de la carrera, el bicampeón de España Benjamín Noval explicó cómo se había planteado su equipo la carrera: "El plan del día era que alguien se metiera en fuga en los primeros kilómetros y después en la primera subida probarlo e irnos por delante con ese grupo. Esperaba que mi compañero entrara en la bajada, pero tuvo un problema con la bicicleta y ya tuve que tirar para adelante yo solo; fue un buen día y mañana más".
El lavianés, que estuvo hora y media corriendo en solitario, más de 70 kilómetros, confesaba que en absoluto se llegó a aburrir: "No te llegas a aburrir, es carrera".
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