El análisis de Alberto Menéndez de la victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto ante el Zamora: Una alegría más

Último partido de la temporada regular en el Palacio de los Deportes y una alegría más para los cada vez más numerosos seguidores del Oviedo Baloncesto. El equipo de la capital del Principado continúa sumando victorias en su feudo, lo que le permite mantener sus opciones de jugar el play-off de ascenso a la ACB con el factor cancha a su favor, algo que se presume muy importante, dados los excelentes resultados del Alimerka en su nueva cancha de Ventanielles. Un triunfo ante el Ourense, la próxima semana, sería un colofón perfecto a una Liga en la que el equipo de Javi Rodríguez obtuvo unos resultados muy por encima de lo que se esperaba al inicio de la competición, en la que el gran objetivo marcado era el de mantener la categoría, a la vez que intentar que el Palacio de los Deportes no le quedara grande al club carbayón. ¡Y vaya que lo consiguieron todos los estamentos del OCB! Ayer, de nuevo, las gradas del Palacio ofrecieron un magnífico aspecto.

Fiesta del Alimerka Oviedo Baloncesto en casa culminada con victoria ante el Caja Rural Zamora (90-80) / Mario Canteli

El partido ante el Caja Rural Zamora fue un calco de la mayoría de los disputados por el Oviedo Baloncesto en la segunda vuelta de la Liga. Comienzos dubitativos, para ir cogiendo el aire al encuentro a medida que pasan los minutos y rematar finalmente en los dos últimos cuartos. Ante el conjunto zamorano los asturianos llegaron a ponerse once puntos por encima en el marcador en el segundo cuarto para posteriormente sufrir una pájara que permitió a los castellanos llegar al descanso sólo dos puntos abajo. ¿Y por qué sucedió esto? Pues porque el conjunto asturiano se relajó, como ya había sucedido en el partido de la primera vuelta en Zamora. En esta ocasión, sin embargo, los azules rectificaron y, sobre todo, volvieron a apretar en defensa, mostrándose también bastante eficaces en ataque, no dando opciones a su rival a recuperarse en el marcador.

Marques Townes lidera a un OCB que juega como un equipo

Y todo hubiera sido más fácil para los de casa si el base zamorano Tyrell Roberts no hubiera despuntado como despuntó, con canastas realmente increíbles. Gracias a él su equipo se mantuvo más o menos vivo, y eso que los ovetenses pusieron todo de su parte para intentar frenarlo, sin demasiado éxito, ciertamente. Lo mismo se puede decir en el caso del OCB respecto a Marques Townes, que apareció en los momentos claves en los que lo necesitó su equipo. Sus 34 puntos de valoración no son algo a lo que puedan optar muchos jugadores en la Primera FEB. El dominicano es la referencia del Alimerka, pero la gran virtud de este Oviedo Baloncesto no son las individualidades, es que juega realmente como un equipo, en el que cada pieza funciona como debe, al menos como quiere su entrenador. Y por eso disfrutan sus jugadores y estos hacen disfrutar a los aficionados.