Bolos: Sergio Hevia se lleva el Memorial Cajetilla en Siero

Sergio Hevia ofreció en Siero una lección de cuatreada. El jugador lavianés de 31 años se alzó con su cuarto Memorial Cajetilla de bolos (ya lo había hecho antes en 2013, 2014 y 2023) tras derrotar en una final de muchísimo nivel a Javi Lastra, jugador de la peña local, El Chalupu, por 14 juegos a 7. La partida disputada en la bolera del parque Alfonso X El Sabio congregó a un numeroso público para un torneo en el que también se coronaron Gianira Blanco (Grupo Covadonga) y Tomás Fernández (Lieres) en los torneos de categoría infantil y juvenil, respectivamente.

Lo visto en el castro poleso fue una de las mejores partidas de lo que va de temporada. Sergio sacó el martillo pilón y empezó a machacar la hilera del medio y recurrentemente la pequeña, traduciendo sus lanzamientos en un promedio inalcanzable para su contrincante. Cerró con un promedio de 45,7 bolos una partida que ya empezó mandando por 4 a 0, para luego seguir ampliando progresivamente la brecha hasta el definitivo 14 a 7. Más allá del resultado, Javi Lastra cuajó una gran actuación, en la línea de un torneo casi perfecto en el que demostró ser uno de los jugadores más en forma de Asturias. Los 41,72 bolos promediados a la hora de poner demuestran que, de no haber tenido un rival tan inspirado, habría tenido muchas opciones de campeonar.