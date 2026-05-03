Bolos: Sergio Hevia se lleva el Memorial Cajetilla en Siero
El jugador de la peña Sotrondio supera en una final con un altísimo nivel de juego a Javi Lastra por 14 a 7 en el parque Alfonso X
Sergio Hevia ofreció en Siero una lección de cuatreada. El jugador lavianés de 31 años se alzó con su cuarto Memorial Cajetilla de bolos (ya lo había hecho antes en 2013, 2014 y 2023) tras derrotar en una final de muchísimo nivel a Javi Lastra, jugador de la peña local, El Chalupu, por 14 juegos a 7. La partida disputada en la bolera del parque Alfonso X El Sabio congregó a un numeroso público para un torneo en el que también se coronaron Gianira Blanco (Grupo Covadonga) y Tomás Fernández (Lieres) en los torneos de categoría infantil y juvenil, respectivamente.
Lo visto en el castro poleso fue una de las mejores partidas de lo que va de temporada. Sergio sacó el martillo pilón y empezó a machacar la hilera del medio y recurrentemente la pequeña, traduciendo sus lanzamientos en un promedio inalcanzable para su contrincante. Cerró con un promedio de 45,7 bolos una partida que ya empezó mandando por 4 a 0, para luego seguir ampliando progresivamente la brecha hasta el definitivo 14 a 7. Más allá del resultado, Javi Lastra cuajó una gran actuación, en la línea de un torneo casi perfecto en el que demostró ser uno de los jugadores más en forma de Asturias. Los 41,72 bolos promediados a la hora de poner demuestran que, de no haber tenido un rival tan inspirado, habría tenido muchas opciones de campeonar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
- Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
- Encuentran muerto en su casa de Celoriu a José María Úrculo, hermano del conocido pintor Eduardo Úrculo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares deportivos más baratos del mercado: autonomía de hasta 30 horas
- Aterriza en España el radar de velocidad más temido hasta la fecha: 9.980 conductores sancionados en 72 horas por el radar que supera en tamaño al resto
- Multado con 200 euros este puente de mayo por llevar la baliza v-16 pero no tener en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
- Multado con 200 euros un conductor que viaja con su bicicleta colocada en el portabicicletas trasero y manteniendo la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia por lo ocurrido en la parte trasera del coche
- Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida