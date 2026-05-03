Cohete Suárez y Recalvi rompen su relación tras siete temporadas juntos y cuatro títulos nacionales de rallies
El praviano, sin patrocinador principal, busca la fórmula para seguir en 2026 con el Skoda Fabia RS
Se acabó el amor. Así se resume el sorprendente fin de la colaboración entre José Antonio Suárez, “Cohete”, y Recalvi. El piloto praviano, cuatro veces campeón de España de rallies, lidera el campeonato esta temporada. Recalvi, su patrocinador durante las últimas siete temporadas, es una empresa propiedad del asturiano Chema Rodríguez. Ambas partes dejan de colaborar y, de mutuo acuerdo, toman caminos diferentes.
Así lo comunicaron ambas partes esta mañana. En el escrito se deja constancia del cariño que se tienen ambos después de tantos años trabajando juntos en programas deportivos en los que obtuvieron numerosas victorias en los rallies del Campeonato de España, así como varios títulos.
“Cohete” Suárez seguirá pilotando para el equipo Skoda y Recalvi mantendrá su apoyo al gallego bicampeón de España de rallies de asfalto (CERA) Jorge Cagiao, actualmente octavo del S-CER, campeonato que inició con un Citroën C3 Rally2 a la espera del nuevo Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Recalvi, además, mantendrá los programas del Campeonato de España de Rallies de Asfalto con Miguel Fuster y Chema Reyes.
El rally de Utiel, primera incógnita tras la ruptura
Pese a los numerosos éxitos logrados, el desencuentro entre el piloto de Pravia y el empresario asturiano venía gestándose desde hacía varios meses. Deportivamente la relación era buena, y de ahí el cariño que se profesan.
Ahora falta resolver lo inmediato, el rally de Utiel, prueba a la que es posible que no acuda ni el asturiano ni el equipo con base en Vigo, ya que el reglamento de esta temporada, que consta de nueve pruebas, permite ausentarse en una. Disputados La Nucía y Sierra Morena, ganados ambos por “Cohete”, restan aún Utiel, Orense, Rías Bajas, Isla de los Volcanes, Princesa de Asturias, Llanes y Cataluña.
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