Frenazo momentáneo a la carrera de Marta Suárez en la WNBA: las Valkyries "cortan" a la ovetense a menos de una semana del inicio de la liga

Marta Suárez, la asturiana elegida en el pasado draft de la WNBA en el primer puesto de la segunda ronda, número 16 en total, ha sido "cortada" por las Golden State Valkyries a menos de una semana del inicio de la competición femenina estadounidense, que tiene programados sus primeros partidos el 8 de mayo. La franquicia de San Francisco anunció la desvinculación de la alero ovetense junto a otras cinco jugadoras que estaban realizando los entrenamientos de pretemporada: la pivot Mariella Fasoula, las escoltas Ashlon Jackson, Ndjakalenga Mwenentanda y Miela Sowah y la alero Cate Reese.

El movimiento de las Valkyries no deja de ser sorprendente porque el club californiano negoció por los derechos de la asturiana minutos después de que esta fuera elegida en el draft por las Seattle Storm. De hecho, intercambió a Suárez por su elección de primera ronda, Flau´jae Johnson. Una posible explicación a la maniobra de Golden State es que planee reincorporar a Suárez en los próximos días como "jugadora en desarrollo", lo cual se traduciría en una ficha económica menor. La WNBA permite a cada franquicia contar con dos jugadoras acogidas a esa figura. Marta también tiene la opción de incorporarse a otro equipo de la liga y, en cualquier caso, se convertiría en agente libre, con lo que podría fichar por cualquier club.

El de 2026 fue un draft muy señalado para Asturias. Antes que Marta Suárez, en el número 8 de la primera ronda, las Portland Fire seleccionaron a Iyana Martín. La base ovetense del Perfumerías Avenida, sin embargo, no tiene planes de cruzar el charco a corto plazo. Tiene una temporada más de contrato con el club salmantino y sus planes pasan por descansar este verano antes de incorporarse a la concentración de la selección española absoluta de cara al Mundial de Alemania.