El Langreo desciende a Tercera Federación tras perder en el derbi disputado en el campo del Vetusta (3-2)

No pudo ser. El Langreo terminó cayendo por 3-2 ante el Real Oviedo Vetusta en El Requexón y desciende a Tercera Federación. El conjunto de Ganzábal, que tras una mala primera vuelta había remontado en la segunda hasta salir de la zona de descenso, muere en la orilla tras caer ante el filial azul, que concluye en segunda posición del grupo 1 de Segunda Federación y disputará el ascenso a Primera Federación.

El Langreo no pudo remontar

Los de Manel pagaron los dos goles iniciales del filial azul. Además, el resto de resultados de la jornada unificada no le beneficiaron. El conjunto de Langreo no se rindió en ningún momento y, a pesar de ponerse dos abajo, siguió buscando la remontada. Recortó distancias en el minuto 76 y se lanzó al ataque para igualar la contienda ya en el tiempo de descuento. Un gol que además logró el portero, capitán y presidente del club, Adrián Torre, que no pudo dar la salvación a su equipo del alma. El empate no le servía al Langreo, por lo que se volcó en campo contrario, lo que aprovechó el Vetusta para marcar el tanto que le dio la victoria.

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Este descenso es el segundo de un equipo asturiano tras el del Lealtad, por lo que, salvo que uno de los equipos de Tercera Federación que dispute la promoción de ascenso a Segunda Federación consiga el objetivo de subir, serán cuatro los equipos que desciendan desde Tercera Federación a Primera Asturfútbol. Esta tarde se juega la última jornada de Tercera y, tras este descenso, la lucha en la zona de abajo se recrudece aún más.