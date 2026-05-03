El Langreo desciende a Tercera Federación tras perder en el derbi disputado en el campo del Vetusta (3-2)
El equipo de Ganzábal, a pesar de hacer una gran segunda vuelta, se queda a las puertas de la permanencia
A. L.
No pudo ser. El Langreo terminó cayendo por 3-2 ante el Real Oviedo Vetusta en El Requexón y desciende a Tercera Federación. El conjunto de Ganzábal, que tras una mala primera vuelta había remontado en la segunda hasta salir de la zona de descenso, muere en la orilla tras caer ante el filial azul, que concluye en segunda posición del grupo 1 de Segunda Federación y disputará el ascenso a Primera Federación.
El Langreo no pudo remontar
Los de Manel pagaron los dos goles iniciales del filial azul. Además, el resto de resultados de la jornada unificada no le beneficiaron. El conjunto de Langreo no se rindió en ningún momento y, a pesar de ponerse dos abajo, siguió buscando la remontada. Recortó distancias en el minuto 76 y se lanzó al ataque para igualar la contienda ya en el tiempo de descuento. Un gol que además logró el portero, capitán y presidente del club, Adrián Torre, que no pudo dar la salvación a su equipo del alma. El empate no le servía al Langreo, por lo que se volcó en campo contrario, lo que aprovechó el Vetusta para marcar el tanto que le dio la victoria.
Este descenso es el segundo de un equipo asturiano tras el del Lealtad, por lo que, salvo que uno de los equipos de Tercera Federación que dispute la promoción de ascenso a Segunda Federación consiga el objetivo de subir, serán cuatro los equipos que desciendan desde Tercera Federación a Primera Asturfútbol. Esta tarde se juega la última jornada de Tercera y, tras este descenso, la lucha en la zona de abajo se recrudece aún más.
Suscríbete para seguir leyendo
- Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
- Multado con 200 euros este puente de mayo por llevar la baliza v-16 pero no tener en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares deportivos más baratos del mercado: autonomía de hasta 30 horas
- Las últimas horas de José María Úrculo en su casa de Celoriu y las primeras investigaciones de la Guardia Civil sobre su muerte: 'Pensamos que estaría cansado y al rato vimos que ya no estaba
- Conmoción por la muerte en un accidente de moto en México del policía asturiano David Trapiella Megido, de 50 años
- La exitosa pareja de Asturias premiada por Ayuso en el Día de la Comunidad de Madrid por ser ejemplo 'de lucha de todo lo bueno que hay en la vida
- Lidia Solís, camionera asturiana de 32 años: 'Gasto 7.000 euros al mes en gasolina, salgo de casa un lunes y no vuelvo hasta el sábado