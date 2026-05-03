La penúltima jornada de la Tercera Federación de Asturias deja mucho por decidir en la pelea por la permanencia

El final de temporada en la zona de abajo en la Tercera Federación de Asturias está siendo apasionante. Con la zona de arriba más o menos definida, con el campeón Llanera ascendido y con los cuatro equipos que disputarán la promoción por subir asegurados (aún falta el orden exacto por determinar), los equipos que pelean por mantenerse siguen en la lucha. Todos ellos se llevaron un duro varapalo con el descenso del Langreo, que, salvo que un segundo equipo asturiano suba, supondrá que un cuarto equipo bajará a Primera Asturfútbol.

Un Covadonga superior golea al Llanes

LLANES, 1-COVADONGA, 4 Llanes: Javi Moral (1); Pablo Álvarez (2), Iván Múgica (2), Richi (2), Álvaro Viña (2), Gonzalo Canal (1), Thomas Ferreira (1), Ivanchu (2), Pablo Maya (1) y Borja Llaca (2). Cambios: Hugo (1) por Pablo Álvarez, min. 63. Wade (1) por Borja Llaca, min. 63. Arturín (1) por Bamba, min. 75. Álex Bauti (1) por Álvaro Viña, min. 75. Javi Huerta (1) por Thomas Ferreira, min. 75. Covadonga: Álvaro San Martín (1); Trabanco (2), Morilla (2), Guille Cueto (3), Míchel Secades (3), Nino (2), Aitor Elena (2), Pablo Secades (2), Vicente Álvarez (1), Bauti (2) y Miguel (2). Cambios: Sergio Madrigal (1) por Morilla, min. 63. Guille Thompson (1) por Nino, min. 63. Sergio Arias (1) por Miguel, min. 63. Simón (s.c.) por Míchel Secades, min. 80. Goles: 0-1, min. 10: Trabanco. 0-2, min. 48: Bauti. 0-3, min. 50: Guille Cueto. 1-3, min. 73: Ivanchu. 1-4, min. 80: Guille Cueto. Árbitro: Iraqui Rato (Gijón). Amonestó a Borja Llaca. San José: 220 espectadores.

Manuel Agustín, Llanes

El Covadonga fue justo vencedor en un enfrentamiento ante el Llanes en el que lo único que había en juego era la opción del Llanes de disputar la Copa Federación, algo que queda para la última jornada. La primera parte estuvo más igualada, sin demasiadas ocasiones, aunque se adelantó el Cova con un cabezazo de Trabanco. En la segunda, el Cova sentenció por la vía rápida.

El Stadium se asegura la permanencia

TITÁNICO, 2-AVILÉS STADIUM 2 Titánico: Pablo (3);_Álex (2), Oliver (2), Nicolás (3), Pablo Flores (2), Jairo Vidal (2), Joan Vilches (2), Pablo Fernán (2), Lele (2), Ian (2) y Sergio Carcedo (2). Cambios: Pablo Maky (1) por Sergio Carcedo, min. 58. Izan (3) por Ian, min. 70. Mati (1) por Nicolás, min. 70. Castiello (1) por Álex, min. 70. Eloy (1)_por Lele, min. 76. Avilés Stadium: Chechu (2);_Illán Guardado (2), Pelayo (2), Óscar Arruñada (2), Pablo Bango (2), Josín (2), Danny (2), David Heres (2), Mario (3) y Bryan (3). Cambios: Chechu (1)_por Davir Heres, min. 71. Néstor (1) por Pelayo, min. 76. Edu Guerra (s.c.) por Danny, min. 84. Goles: 0-1, min. 15:_Bryan. 1-1, min. 25:_Nicolás. 1-2, min. 55:_Mario. 2-2, min. 78:_Izan. Árbitro: Astra Fernández (Gijón). Expulsó al local Castiello con roja directa en el min. 90. Amonestó por parte local a Joan Vilches, y por parte visitante a Josín y a Néstor. Las Tolvas: 150 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el socio número 1 del Titánico, Moisés Trelles Blanco, empresario industrial de Pola de Laviana. Se le hizo un pasillo al Alcava, por su ascenso a Primera juvenil.

J. Suárez, Pola de Laviana

El Titánico, ya descendido, jugó tranquilo ante un Avilés Stadium al que finalmente le sirve el empate para asegurarse la permanencia. Se adelantó pronto el Stadium, reaccionó el Titánico y pudo empatar con el juvenil Nicolás. En la segunda parte, se repitió el guion de la primera, siendo en esta ocasión el juvenil Izan el que estableció el empate.

Punto para la esperanza del Gijón Industrial

El empate del equipo fabril le saca del descenso y le deja con opciones de asegurar la permanencia en la última jornada

MOSCONIA, 0-GIJÓN INDUSTRIAL, 0 C.D. Mosconia: Guillermo (2); Berlanga (3), Pablo Espina (3), Isma Fagir (2), Dani Palacio (2), Ares (2), Maxim (3), Javi Perera (3), Leiza (3), Calzón (2) y Javi Campomanes (2). Cambios: Gonzalo (2) por Pablo Espina, min. 75; Izan (1) por Calzón, min. 75; Jani (1) por Dani Palacio, min. 56; Mansilla (s.c.) por Javi Campomanes, min. 86. Gijón Industrial: Nacho Quintín (3); Sergio Rueda (3), Illán Fernández (2), Saúl Fernández (2), Borja Prieto (2), Raúl Rodríguez (3), Héctor Núñez (1), Saha (2), Gonza Requejo (3), Iván Rubiera (3) y Landry (2). Cambios: Igor López (2) por Héctor Núñez, min. 46; Álvaro García (2) por Borja Prieto, min. 65; Adrián Berredo (s.c.) por Saúl Fernández, min. 77. Árbitro: Fernández García (colegio de Oviedo). Amonestó a los locales Pablo Espina, Dani Palacio y Ares, y al visitante Sergio Rueda. Estadio Marqués de la Vega de Anzo: 250 espectadores.

M.G, Grado

Encuentro de trámite para el Mosconia y de necesidad para el Gijón Industrial, que se encuentra en el límite del descenso. El conjunto gijonés no encontró en los primeros 45 minutos la manera de inquietar la portería de Guillermo, más allá de un disparo lejano de Saúl en el minuto 40 tras una acción individual.

Tras el descanso, el Industrial dio un paso adelante y jugó más tiempo en campo contrario, lo que dificultó la claridad ofensiva del Mosconia, aunque los locales dispusieron de varias contras para abrir el marcador. El conjunto gijonés buscó el área a balón parado, pero la defensa del Mosconia se mostró firme y se impuso en todo momento, manteniendo el empate inicial sin mayores sobresaltos.

El Industrial se jugará la permanencia en la última jornada

El Mosconia acusó varias bajas y dio entrada a dos juveniles, Izan y Mansilla. El encuentro terminó sin goles, en el cierre de la Liga regular en casa.

Para estar libre de cualquier opción de bajar, el Industrial, en la última jornada, recibe al Colunga y necesita que el Lenense pierda ante el Sporting Atlético y recuperarles cuatro goles en el goal-average general, puesto que el particular lo tienen igualado.

El Llanera sigue celebrando y deja muy tocado al Tuilla

El equipo de Chuchi Collado, ya ascendido, recibe el trofeo de campeón de Liga de manos del presidente de la Federación Asturiana antes del comienzo del partido

LLANERA, 4-TUILLA, 0 Llanera: Pellitero (2);_Emmanuel (2), Paul Otia (3), Traore (3), Izan (2), Mathieu (3), Viti (2), Álex Solís (2), Pedro Soler (3), Pablo Longo (2) y Romaric (3). Cambios:_Mikel Busto (1) por Emmanuel, min. 67. Dani Corgo (2) por Mathieu, min. 67. Dani_González (2) por Pedro_Soler, min. 67. Dani Collado (2)_por Álex Solís, min. 74. Miguel Estébanez (1) por Izan, min. 74. Tuilla: Guillermo (1);_Sergio Flórez (1), Miloud (2), Enri (1), Álex Mariscal (2), Said (2), Galo (2), Diego_(2), Kang (1), Mundaka (2) y Mario Monasterio (2). Cambios:_Vallaure (1) por Kang, min. 55. Naya (s.c.)_por Galo, min. 81. Goles: 1-0, min. 43:_Pedro Soler. 2-0, min. 76:_Dani González. 3-0, min. 84:_Dani Corgo. 4-0, min. 90:_Dani Collado. Árbitro: Alejandro Ballesteros Méndez (Gijón). Amonestó por el Llanera a Emmanuel, Paul Otia y Pedro Soler, y por el Tuilla a Sergio Florez y a Miloud. Pepe Quimarán: 220 espectadores, con aficionados de Tuilla. El primero en saltar al terreno de juego fue el Tuilla, que hizo un pasillo al Llanera, campeón del grupo 2 de Tercera Federación. Una vez en el campo, el presidente de la Federación Asturiana, José Ramón Cuetos Lobo, entregó el trofeo de campeón al capitán local Viti.

Dani Ruiz, Posada de Llanera

El Tuilla necesita casi un milagro para salvarse tras la derrota en el campo del Llanera. El conjunto arlequinado solo puede optar a ser cuarto por la cola y esperar a que suba un segundo equipo asturiano, además del propio Llanera como campeón, para salvarse. Para lograrlo, necesita ganar en casa al Caudal en la última jornada y que el Gijón Industrial y el Navarro no ganen sus partidos.

En el partido, un Llanera con el objetivo del ascenso asegurado en la jornada anterior, salió con muchas novedades en el once, nada menos que siete, cambiando jugadores en todas las líneas, empezando por la portería, donde Pellitero sustituyó a Javi Benítez.

El Tuilla perdona y el Llanera acaba goleando

Salió mejor al partido el Tuilla y a los seis minutos el central Miloud remató por encima del larguero. Kang tuvo otra en un disparo con la derecha, solventando bien el meta local. En el 42, Romaric remató al palo, y un minuto después fue Pedro Soler, al borde del área, el que adelantó al Llanera.

Tras el descanso, el Tuilla volvió a salir mejor y la tuvo Diego para marcar. A la media hora, Emmanuel trabó a Said dentro del área y Mundaka marró el penalti para desesperación de un necesitado Tuilla. A partir de ahí, el Llanera se adueñó del partido y acabó goleando.

El Lenense, muy cerca de la permanencia

La victoria en el campo de L’Entregu deja a los de Lena a un punto de asegurarse ser quintos por la cola

L’ ENTREGU, 1-LENENSE, 3 L’Entregu: Nico Riva (1);_Carlos Figar (1), Kike Meaurio (1), Berto Arias (1), Javi Gutiérrez (1), Pereira (1), Pacoli (1), Leyder (1), Mario Canal (1), Avanzini (1) y César García (1). Cambios: Ali (1) por Kike Meaurio, min. 59. Álvaro Vigil (1) por Mario Canal, min. 70. Nayín (1) por Berto Arias, min. 70. Sergio (1) por Leyder, min. 78. Lenense: Pelayo (1);_Blanco (1), Tall (2), Lucas (1), Vicente (2), Pablo Sánchez (3), Momo (2), Iago (2), Naredo (2), Korka (2) y Jorge (2). Cambios: Filip (1)_por Naredo, min. 65. Dani Pérez (1) por Jorge, min. 77. Simón_Rodríguez (s.c.) por Iago, min. 89. Mario Orán (s.c.) por Vicente, min. 89. Goles: 1-0, min. 12: Meaurio, de penalti. 1-1, min. 41:_Momo. 1-2, min. 53:_Momo. 1-3, min. 64:_Pablo Sánchez. Árbitro: Gao Aladro (Gijón). Amonestó por parte visitante a Korka, Pablo y Tall. Nuevo Nalón: Unos 200 espectadores.

Juan Merino, El Entrego

El Lenense roza la permanencia tras ganar en el campo de L’Entregu. El equipo de Pola de Lena necesita puntuar o, en caso de perder y que el Industrial gane y le empate a puntos en el cuarto puesto por la cola, que el equipo gijonés no le recupere los cuatro goles de desventaja que tiene en el goal-average general, ya que el particular está igualado.

Momo y Pablo Sánchez lideran al Lenense

L’Entregu, por su parte, se despidió de su afición con un mal partido en el que se adelantó de penalti, pero después le faltó intensidad ante un Lenense más necesitado y que, bajo la batuta de Pablo Sánchez, mereció el triunfo gracias a Momo, por partida doble, que fue incordio constante, y del propio Pablo Sánchez. Fue el adiós del técnico Lucho Valera tras dos años en L’Entregu.

Goleada del Ceares en La Cruz ante el Navarro

El Navarro se queda muy tocado y con el único objetivo de superar al Industrial para tener alguna opción de salvarse

CEARES, 3-NAVARRO, 0 Ceares: Rodri (2); Héctor (2), Rafa Felgueroso (2), Matheus (2), Pelayo Muñiz (3), Madeira (3), Steven (3), Sandoval (2), Pedro (2), Feito (2) y Erasmo (3). Cambios: Otero (1) por Steven, min. 62; Layman (1) por Feito, min. 75; Mateo Nistal (1) por Madeira, min. 75; Erik (1) por Pedro, min. 75; Jorge (s.c.) por Pelayo Muñiz, min. 85. Navarro: Mateo Helguera (1); Hugo Rodríguez (1), Javi Álvarez (1), Pablo González (2), Jorge (1), Alberto (1), Adrián (1), Raúl (1), Quiro (1), Álvaro (1) y José (1). Cambios: Ofon (2) por Quiro, min. 46; Jacobo (1) por Álvaro, min. 60; Jandro (1) por Raúl, min. 66; Manu (1) por Jorge, min. 66; Luisao (s.c.) por Javi Álvarez, min. 80. Goles: 1-0, min. 35: Steven. 2-0, min. 45: Erasmo. 3-0, min. 51: Madeira. Árbitro: Martínez Illescas (Oviedo). No hizo amonestaciones La Cruz: 350 espectadores.

Mon Cano, Gijón

El Ceares fue muy superior al Navarro en un partido marcado también por la despedida de Pelayo Muñiz, que deja el fútbol tras nueve años defendiendo los colores cearistas. El conjunto local dominó desde el inicio y acumuló llegadas ante un Navarro que apenas pudo salir de su campo en los primeros minutos.

El Navarro queda antepenúltimo, ya no puede asegurarse la salvación quedando quinto por la cola y su objetivo de cara a la última jornada es ganar su partido en casa ante el Mosconia, superar al Gijón Industrial y esperar a que suba un segundo equipo asturiano a Segunda Federación.

El Siero gana en Mieres y el Caudal baja a la cuarta plaza

CAUDAL, 0-SIERO, 1 Caudal: Pablo Díez (2);_Sergio Ordóñez (1), Alburquerque (2), Mario Sánchez (2), Borja Rodríguez (1), Diego Boza (1), Kike Fanjul (1), Julio Delgado (2), Michael (1), Cris Acerete (2) y Montequín (1). Cambios:_Trabanco (1) por Ordóñez, min. 46. Agus Porto (1) por Michael, min. 46. Jairo Cárcaba (2) por Montequín, min. 46. Vicente Antuña (1) por Alburquerque, min. 78. Iván Elena (1) por Boza, min. 78 Siero: Aitor Rodríguez (3);_Hugo Donate (2), Roberto Villa (2), Sergio (2), Guille Fano (2), Edu Llosa (2), Juan_Fernández (2), Robert Vigil (1), José Santullano (2), Dani_Cueto (1) y Carlos Figaredo (2). Cambios:_Gamarra (2) por Vigil, min. 46. Nacho_García (1) por Sergio, min. 63. Medori (1)_por Juan_Fernández, min. 63. Riki Navarro (s.c.)_por Santullano, min. 80. Sene (s.c.)_por Carlos Figaredo, min. 81. Gol:_0-1, min. 37:_Juan Fernández. Árbitro:_Ándrés Aurelio González Cueto (Avilés). Expulsó al local Kike Fanjul por doble amarilla, en el min. 28. Amonestó por el Caudal a Sergio Ordóñez, Mario Sámchez y Michael, y por parte del Siero a Hugo Donate, Sergio y Edu Llosa. Hermanos Antuña: 150 espectadores.

D. R., MieresEl Caudal baja a la cuarta plaza tras caer en casa ante un Siero que ya tenía la salvación asegurada. El Siero empezó mejor, la tuvo Hugo Donate a los tres minutos y, cuando llegó la expulsión, el Caudal sufrió todavía más y acabó recibiendo el gol en el primer tiempo.

El Caudal reacciona, pero no encuentra el empate

En la segunda parte, sin embargo, el Caudal fue claro dominador y tuvo una ocasión muy clara en el minuto 90.

El Praviano gana al Colunga en un duelo igualado

COLUNGA, 0-PRAVIANO, 2 Colunga: Mateos (2); Santi (2), Nacho (2), Saúl (3), Abel (1), Jandro (2), Nico (1), David (1), Abraham (1), Juanse (2) y Pedro (2). Cambios: Javi Delgado (1) por Mateos, min. 27; Rodrigo (s.c.) por Abraham, min. 27; Nelson (1) por Juanse, min. 35; Guillermo (1) por David, min. 65; Tesouro (1) por Abel, min. 64. Praviano: David (2); Trapiello (2), Gabancho (2), Dani Lara (2), Oriol (2), Diego Iza (2), Luis Nuño (2), Juan M (2), Sergio (2), Adri del Oso (2) y Pastor (2). Cambios: Fran Álvarez (1) por Adri del Oso, min. 64; Álex C (1) por Pastor, min. 64; Fer Villa (1) por Trapiello, min. 68; Bertín (1) por Luis Nuño, min. 83; Pelayo M (1) por Diego Iza, min. 83. Goles: 0-1, min. 18: Sergio. 0-2, min. 88: Dani Lara. Árbitro: Martos Amor (Avilés). Expulsó a Javi Delgado, portero del Colunga, en el minuto 64, y amonestó a los visitantes David Pastur y Juan Menéndez Santianes.

Manolo, Colunga

El CD Colunga no pudo despedir la temporada con victoria y cayó ante el Praviano en Santianes, en un encuentro condicionado por la lluvia y por la expulsión de Javi Delgado en la segunda mitad.

El conjunto local, tras un inicio sin ocasiones, empezó a combinar con más criterio. El Praviano avisó con un disparo desde la frontal y, en el minuto 18, se adelantó en un saque de esquina que Sergio remató de cabeza. El Colunga respondió con un tiro de David Moreno que rozó el larguero.

Dani Lara sentencia al final

Tras la reanudación, la expulsión de Javi Delgado obligó al Colunga a jugar con diez. Aun así, buscó el empate con insistencia, pero Dani Lara sentenció en el minuto 88 con un disparo cruzado.

El Sporting Atlético gana y recupera la tercera plaza

SPORTING ATLÉTICO, 2-SAN MARTÍN, 0 Sporting Atlético: Gerard (1); Iker Martínez (1), Lussenhoff (1), Oyón (1), A. Sancho (1), Alex Diego (1), Mario Bustos (1), Ferreres (1), Bruno Rubio (2), Mata (1) y Enol Prendes (1). Cambios: Loki (1) por Oyón, min. 59; Mancha (1) por Ferreres, min. 59; Lozano (1) por Bruno Rubio, min. 59; Aarón (1) por Mario Bustos, min. 75; Yosmel (s.c.) por Iker Martínez, min. 83. San Martín: Adrián Hevia (1); David Vega (1), Andrés (1), Sergio (1), Javier (1), Jorge (1), David (1), Jairo (1), David F. (1), Álvaro Tena (1) y Diego López (1). Cambios: Felipe (1) por David Vega, min. 59; Yago (1) por Javier, min. 59; Mateo González (1) por David F., min. 59; Mateo (1) por Jairo, min. 72; Marco (1) por Diego López, min. 72. Goles: 1-0, min. 47: Bruno Rubio. 2-0, min. 50: Bruno Rubio. Árbitro: Manuel Fernández (Avilés). Amonestó al visitante Jairo. Mareo.

D. Blanco, Gijón

El Sporting Atlético sumó tres puntos de gran valor tras imponerse con claridad a la EI San Martín en Mareo, en un encuentro que dominó especialmente tras el descanso. Además, este resultado, unido a la derrota del Caudal, permite al filial rojiblanco situarse en la tercera posición de la clasificación. El Sporting firmó una notable primera mitad, en la que generó varias ocasiones claras.

Tras la reanudación, los rojiblancos dieron un paso al frente y encarrilaron el partido en apenas tres minutos. Bruno Rubio abrió el marcador en el minuto 47 tras una gran acción individual de Oyón, y poco después, en el 50, volvió a ver puerta tras una asistencia de Mario Bustos. El propio Bustos llegó a marcar instantes más tarde, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

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El filial rojiblanco recupera la tercera plaza

El 2-0 se mantuvo hasta el final, permitiendo al filial recuperar la tercera plaza con 61 puntos a falta de una jornada. En el último compromiso visitará a la SD Lenense, donde buscará asegurar su posición de cara al play-off de ascenso.