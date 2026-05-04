El acceso a Les Praeres y el Angliru, cortado el día que pasa la Vuelta Ciclista a España femenina
Roberto Menéndez
La Vuelta a España femenina tendrá las mismas restricciones de tráfico que la masculina en las dos etapas que acaban en Asturias, con finales el viernes en Les Praeres, en Nava, y el sábado en el Angliru, en Riosa. El viernes, a partir de las 10:00 horas, quedará cortado el acceso a "toda clase de vehículos a motor y ciclomotores no autorizados expresamente que pretendan acceder a Les Praeres desde la localidad de La Cogolla", fija el BOPA del 21 de abril.
Cortes de tráfico en el Angliru
Al día siguiente, el sábado, en el final del Angliru, la hora de corte serán las 9:00 horas. Desde entonces "se cortará el tráfico en las carreteras que, desde la localidad de La Ará y La Vega, llegan al área recreativa de Viapará (AS-231, RI-2, RI-3 y RI-5), así como en la carretera MO-1 desde el punto kilométrico 6,700, localidad de Busloñe, hasta el área recreativa de Viapará". A su vez, desde esa hora "estará prohibida la circulación de toda clase de vehículos (ciclos, bicicletas, etc.) en la carretera que desde el área recreativa de Viapará llega a la cima de L’Angliru" y en "la carretera AS-231 que, desde la localidad de Peñamiel (Morcín), desde la N-630, llega a la localidad de La Vega".
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