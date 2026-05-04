El Andés gana un duelo clave por el ascenso

El Andés ganó al Condal un partido clave en la lucha por el ascenso a Tercera Federación. El conjunto naviego es ahora tercero, con un renta de dos puntos sobre el Andés y el propio Condal, y de tres sobre el Hispano y el TSK Roces. La pelea por el ascenso en Primera Asturfútbol, con el Sporting C liderando con solvencia la categoría y un emergente Ribadesella en segunda posición, un punto por encima del Andés, promete mucha emoción hasta el final de la temporada. Por abajo, el Universidad cae a descenso directo tras caer en casa con el Valdesoto y empatar el Luarca en La Veiona con el TSK Roces.