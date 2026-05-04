Ángel Mateos se lleva la ovación en Santianes tras "redebutar" a los 70 en el Colunga: "Creo que estuvo muy bien

La tarde de Santianes estaba marcada desde mucho antes del pitido inicial. No solo por lo que había en juego en la jornada 33, con Colunga y Praviano empatados a 39 puntos antes del comienzo, ni por el empate con el que llegaba el conjunto local tras la jornada anterior, sino por la irrupción de una figura que convirtió el partido en algo más que un simple duelo liguero. Ángel Mateos, a sus 70 años, salió de inicio y acaparó el foco en una historia que durante toda la semana había sido presentada por el club como un reconocimiento a la pasión, la constancia y el compromiso con el fútbol.

Bajo una tarde de lluvia, con poca afluencia en las gradas —apenas un centenar de asistentes— pero con mucha animación, Mateos no compareció como un reclamo simbólico. Fue uno más. Desde la portería animó a sus compañeros, vivió el partido con tensión competitiva y dejó claro desde el arranque que lo suyo no iba de posar para la foto, sino de seguir siendo futbolista en un escenario más exigente del habituial.

El veterano guardameta tuvo además tiempo para intervenir con acierto. En el minuto 16 firmó una parada que levantó a la grada y provocó cánticos de apoyo, en una de esas acciones que dieron sentido al homenaje. Poco después, en el 18, llegó el 0-1 del Praviano, obra de Sergio Beberide, tras una acción iniciada después de aquella intervención de Mateos: el visitante enlazó tres saques de esquina consecutivos y encontró premio en el tercero, favorecido por un error defensivo del Colunga.

El momento más emotivo de la tarde llegó en el minuto 27, cuando Mateos dejó el terreno de juego. Santianes se puso entonces al servicio del reconocimiento. Hubo ovación y aplausos durante cerca de un minuto por parte de los dos equipos y de los aficionados, mientras Los Atroces de Colunga le despedían con un grito tan futbolero como entrañable: “¡Mateos, selección!”. En el banquillo también le esperaban entre palmadas, en otra escena de afecto para un protagonista que había cumplido su papel con naturalidad y sin estridencias.

La derrota del Colunga quedó cerrada ya al final, en el minuto 88, con el segundo tanto visitante, firmado por Dani Lara. El marcador dejó un 0-2 para el Praviano, pero el resultado convivió durante toda la tarde con otro relato, el que de verdad explicó el partido en su dimensión más singular. El propio club había insistido en su comunicado en que no se trataba de buscar titulares fáciles, sino de reconocer a una persona que encarna unos valores y una forma de vivir el deporte más allá de la edad.

También hubo espacio para los detalles. Dos amigos llegados por sorpresa desde San Vicente de la Barquera le llevaron dos camisetas del San Vicente, con la carga sentimental de quienes habían compartido fútbol con él en otro tiempo. Gelu Hortigüela, antiguo portero del Barquereño, y Jesús Fernández, árbitro de veteranos, quisieron estar en Santianes en una visita inesperada que reforzó la dimensión emocional de la jornada. “Vinimos a darle una sorpresa”, resumieron.

Mateos, sin embargo, rebajó cualquier tentación épica con la sencillez de quien ha seguido ligado al balón durante toda su vida. “Yo creo que estuvo muy bien”, señaló tras el encuentro. Y explicaba después, por qué su presencia no era un gesto vacío: “Yo nunca dejé de jugar, sigo haciéndolo, si no sería imposible volver a jugar con chavales de 24 años”. A su alrededor, hasta el humor se abrió paso, como mostró Roberto Mon, compañero suyo en el Club Deportivo Turón de veteranos: “Vengo a ver que no se manque para el domingo, que tenemos nosotros un partido importante”.

Desde dentro del Colunga, Santiago García Barrero, utillero jefe del club, resumía con claridad lo vivido en Santianes: “Se demuestra que no es un gancho comercial, que la edad es una mera anécdota cuando tienes pasión y que Mateos juega como uno más del equipo”.

Noticias relacionadas

El Praviano se llevó los tres puntos de Santianes con los goles de Sergio Beberide y Dani Lara, pero la tarde quedó marcada por la presencia de Ángel Mateos, titular de inicio y despedido con una ovación unánime en una escena de reconocimiento que encajó con el mensaje defendido por el Colunga durante toda la semana.