Asturias será la sede del Campeonato de Europa de sprint olímpico de piragüismo: "Es un punto de inflexión"
"Se podrá ver competir en Trasona a las mejores estrellas de mundo", desta el asturiano Javier Hernánz, presidente de la Española, ante la prueba de 2028
Asturias será la sede del Campeonato de Europa de sprint olímpico de piragüismo en 2028. Tras la reunión en Lausana (Suiza) de la Federación Europea de Piragüismo, se decidió que el Centro de Alto Rendimiento de Trasona acogiera una de las pruebas importantes del calendario internacional. "Nosotros hicimos una candidatura bastante fuerte y tuvieron unos comisarios de la Federación Internacional que fueron a validar la pista en persona y explicaron cómo trabajan ellos, los campeonatos, la tradición que tiene el piragüismo en Asturias y las competiciones que se hacen ahí. Hubo predisposición y les gustó la pista, entendían que España tenía que volver a tener competiciones internacionales", explica el asturiano Javier Hernánz, presidente de la Federación Española de Piragüismo.
"Teníamos la opción de hacer el Mundial de las pruebas no olímpicas o el Europeo de las pruebas olímpicas. Se decidió apostar fuerte por esta última, apuestan fuerte porque además son clasificatorias para los Juegos Olímpicos", subraya Hernánz.
“Para nosotros es un punto de inflexión en el piragüismo actual. España, en 2010, no era una potencia mundial en sprint y hoy sí lo es. Si no es la mejor es una de las tres mejores y ya tenemos más peso a nivel internacional. A nivel local es una difusión de la localidad, de la zona y de Asturias a nivel europeo porque van a venir muchos países", pone en valor el presidente de la Española.
"También a nivel de hostelería y de pernoctaciones el impacto es muy grande porque puede haber 10.000 personas que vengan a ver el campeonato, cerca de 800 deportistas y ese Europeo se haría junto a la categoría máster, por lo que supondría aún más gente. Aportaría mucho a la zona por la inversión económica de los que vengan. El turismo deportivo aporta un impulso económico importante en la ciudad y encima será desestacionalizado porque será en mayo. Es una gran aportación", destaca Hernánz.
Legado y coordinación institucional
En cuanto a posibles mejoras, el dirigente señala que "cuando se hace una competición internacional suele haber inversiones en infraestructuras y mejoras de instalación, que es muy necesario. Nos quedaría un legado a nivel de infraestructuras, a nivel material y un legado para todos esos jóvenes que podrán ver competir por primera vez en Asturias en directo a las mejores estrellas del mundo".
"Necesitamos una coordinación perfecta entre el Ayuntamiento de Corvera, el Principado de Asturias, las Federaciones Asturiana y Española y el Consejo Superior de Deportes para que salga adelante. Si no hay coordinación entre todos será difícil hacer un buen campeonato, pero yo creo que estamos todos en la misma línea y que será una buena oportunidad", concluye Javier Hernánz.
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