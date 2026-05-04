Belén Soto, plata asturiana en dobles en el Austrian u17 Open de bádminton
N. L.
Gran torneo el realizado por Belén Soto, jugadora del Bádminton Oviedo, en el Austrian u17 Open, donde llegó a los cuartos de final en la modalidad individual y se colgó la plata en la de dobles junto a Nuria Serra. La pareja, que había apeado en cuartos a las francesas Apolline Ardoin y Lucie Deslandes, eliminó en las semifinales a las suizas Lina Schwob y Jael Stucki. En la final cayeron ante las inglesas Vedanshi Jain y Mudra Mayekar.
Por lo que se refiere a la actuación individual, Soto eliminó en segunda ronda a Ardoin y en octavos a Mayekar, antes de caer en cuartos de final frente a la alemana Alexia Nedelcu en un choque a dos sets, pero muy apretado.
La expedición española contó con el acompañamiento técnico de Fran Dacal y la participación de Marco García e Ianis Elbase. Ambos cedieron en la primera ronda del cuadro individual, ante el alemán Kilian Scherer y el inglés Nikhil Deepak Pulikkottil, respectivamente. En dobles, la pareja también cayó en su debut.
El Club Bádminton Oviedo logró dos medallas de bronce en el Campeonato de España Sénior, disputado este fin de semana en Cáceres, con Diego Federico Moreno y Javier Soto en dobles masculino C1 y con Camilo Torres en individual masculino SV.
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