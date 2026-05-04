Expectación máxima por la XVIII Maratón Xtreme Lagos de Covadonga

La Casa Consistorial de Cangas de Onís acotgió la presentación de la XVIII Maratón Xtreme Lagos de Covadonga, en la que participarán 450 deportistas, y la VIII Trail Xtreme, con 350 corredores inscritos, así como también la Peque Xtreme, esta con 25 niñas y niños apuntados. El acto contó con la presencia del alcalde cangués José Manuel González Castro; el concejal de Deportes, Agustín García Alonso; y el director-gerente del Patronato Deportivo Municipal, José María Prieto Moro, además de otros representantes del Grupo de Montaña Peña Santa.

Las competiciones tendrán lugar el sábado 9 de mayo, con salida de El Repelao de Covadonga, a las 8.00 horas, para disputar la decimoctava Maratón Xtreme Lagos de Covadonga, sobre un recorrido de 42 kilómetros y 6.000 metros de desnivel acumulado, organizada por el Grupo de Montaña Peña Santa, que preside Fernando Moro Sarmiento; en tanto, a las 10.00 horas, se dilucidará la octava edición del Trail Xtreme, con salida de la plaza Camila Beceña, para afrontar un trazado de 14 kilómetros y 2.000 metros de desnivel acumulado. Ambas carreras tendrán la meta en la vieja capital del Reino de Asturias.

Los vencedores de la pasada edición

En la pasada edición, el berciano Manu Merillas Moledo (New Balance) se impuso en la distancia maratón con un tiempo de 4 horas 26 minutos y 44 segundos, por delante del vasco Mario Fernández Ballester (4.55.08) y del madrileño Francisco Javier Morena Martín (4.56.19). En mujeres, la canguesa Claudia Gutiérrez Lueje (Avientu) ganó con un registro de 5 horas 46 minutos y 37 segundos; en tanto, la guipuzcoana Sandra Sevillano Guerra (Ammma KK) y la también asturiana Laura García Fernández quedaron segunda y tercera, con 5.59.55 y 6.03.00.

Noticias relacionadas

En la distancia corta, la denominada Xtreme Trail, la victoria se la apuntó Daniel Ramón Galán Rivera (CD JV), en 1 hora 19 minutos y 08 segundos; en tanto, en categoría femenina resultó triunfadora Fátima Álvarez Salazar (CM Xuan de la Borrina), primera también en veterana A, que empleó en el recorrido 1 hora 27 minutos y 58 segundos.