El Lealtad se despide de la categoría con derrota (2-1)
Área 11
Salamanca UDS: Jonvi (2); Parra (1), Murúa (1), Marotías (2), Pulpón (1), Lara (1), Cristeto (2), Serrano (3), Mancebo (2), Javi Delgado (1) y Servetti (1).
Cambios: Asier (2) por Parra, min. 60; Hugo Marcos (1) por Mancebo, min. 60; Asier por Servetti, min. 75; Gutiérrez (1) por Murúa, min. 81; y Lucas (1) por Cristeto, min. 81.
Lealtad: Enol Muñiz (1); Palomeque (1), Marcos (1), Mateo Arellano (1), Jaime (1), Luisen (2), Riqui (1), Argüelles (1), Yerpes (1), Nacho Estrada (2) y Cissé (1).
Cambios: Riego (1) por Argüelles, min. 51; Carlos Cid (1) por Mateo Arellano, min. 65; Samu Montes (1) por Jaime, min. 65; Óscar Molina (1) por Nacho Estrada, min. 65; y Babafemo (1) por Yerpes, min. 76.
Goles: 1-0, min. 42: Serrano. 1-1, min. 71: Luisen. 2-1, min. 72: Asier.
Árbitro: Adrián Calvo Martínez (colegio riojano). Amonestó al visitante Riego.
Campo Helmántico.
El Lealtad se despidió de Segunda Federación con una derrota ante el Salamanca UDS tras un partido en el que compitió sin presión, pero en el que volvió a evidenciar sus dificultades. Pese a lograr el empate, no pudo evitar caer en los minutos finales con un tanto del local Asier.
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