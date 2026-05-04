El Lealtad se despide de la categoría con derrota (2-1)

Salamanca UDS: Jonvi (2); Parra (1), Murúa (1), Marotías (2), Pulpón (1), Lara (1), Cristeto (2), Serrano (3), Mancebo (2), Javi Delgado (1) y Servetti (1).

Cambios: Asier (2) por Parra, min. 60; Hugo Marcos (1) por Mancebo, min. 60; Asier por Servetti, min. 75; Gutiérrez (1) por Murúa, min. 81; y Lucas (1) por Cristeto, min. 81.

Lealtad: Enol Muñiz (1); Palomeque (1), Marcos (1), Mateo Arellano (1), Jaime (1), Luisen (2), Riqui (1), Argüelles (1), Yerpes (1), Nacho Estrada (2) y Cissé (1).

Cambios: Riego (1) por Argüelles, min. 51; Carlos Cid (1) por Mateo Arellano, min. 65; Samu Montes (1) por Jaime, min. 65; Óscar Molina (1) por Nacho Estrada, min. 65; y Babafemo (1) por Yerpes, min. 76.

Goles: 1-0, min. 42: Serrano. 1-1, min. 71: Luisen. 2-1, min. 72: Asier.

Árbitro: Adrián Calvo Martínez (colegio riojano). Amonestó al visitante Riego.

Campo Helmántico.