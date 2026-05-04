Un Marino salvado cae en su visita al campo del Numancia (1-0)
luis romera
Numancia: Iván Martínez (1); Alain García (2), Carlos Gutiérrez (2), Ian Olivera (1), Fermín Ruiz (2); Moustapha (2), Néstor Lucas (2), Héctor Peña (1), Juancho (2), Álex Gil (1) y Jony (1).
Cambios: Cristian Delgado (1) por Néstor Lucas, min. 60; Jannick Buyla (1) por Héctor Peña, min. 60; Bonilla (1) por Juancho, min. 86; Hugo Matos (1) por Álex Gil, min. 86; y Dani García (1) por Jony, min. 89.
Marino: Nel (1); Berto (1), Somolinos (2), Tomás Fuentes (1), Talarn (2); Dani Martín (1), Lora (2), Chus Ruiz (1), Samu Pérez (1), Marcos Fernández (1) y Óscar (1).
Cambios: Basurto (1) por Óscar, min. 58; Tito Leyva (1) por Marcos Fernández, min. 69; Marcos Bravo (1) por Dani Martín, min. 69; Dailos (1) por Talarn, min. 76; y Orfila (1) por Samu Pérez, min. 76.
Gol: 1-0, min. 1: Juancho.
Árbitro: Mario Ruiz Gómez (colegio riojano). Amonestó al visitante Tomás Fuentes.
Los Pajaritos: 5.041 espectadores.
El Marino de Luanco, ya salvado, cerró la temporada con una derrota por la mínima ante el Numancia en Los Pajaritos, en un encuentro condicionado desde el primer minuto y en el que los asturianos, pese a competir, no lograron traducir su mejoría en ocasiones claras.
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