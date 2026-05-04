Un Marino salvado cae en su visita al campo del Numancia (1-0)

Numancia: Iván Martínez (1); Alain García (2), Carlos Gutiérrez (2), Ian Olivera (1), Fermín Ruiz (2); Moustapha (2), Néstor Lucas (2), Héctor Peña (1), Juancho (2), Álex Gil (1) y Jony (1).

Cambios: Cristian Delgado (1) por Néstor Lucas, min. 60; Jannick Buyla (1) por Héctor Peña, min. 60; Bonilla (1) por Juancho, min. 86; Hugo Matos (1) por Álex Gil, min. 86; y Dani García (1) por Jony, min. 89.

Marino: Nel (1); Berto (1), Somolinos (2), Tomás Fuentes (1), Talarn (2); Dani Martín (1), Lora (2), Chus Ruiz (1), Samu Pérez (1), Marcos Fernández (1) y Óscar (1).

Cambios: Basurto (1) por Óscar, min. 58; Tito Leyva (1) por Marcos Fernández, min. 69; Marcos Bravo (1) por Dani Martín, min. 69; Dailos (1) por Talarn, min. 76; y Orfila (1) por Samu Pérez, min. 76.

Gol: 1-0, min. 1: Juancho.

Árbitro: Mario Ruiz Gómez (colegio riojano). Amonestó al visitante Tomás Fuentes.

Los Pajaritos: 5.041 espectadores.