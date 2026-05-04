El Oriente Atletismo, en un gran momento, logra dos bronces en el Nacional de Carreras de Montaña Classic

Nuevo éxito del Club Oriente Atletismo (COA) que lidera Paco Martínez Soliño, esta vez en Aguilar de Campoo (Palencia), donde tuvo lugar ayer el domingo la disputa del Campeonato de España de Carreras de Montaña Classic, cosechando los atletas del COA la medalla de bronce (3.45.22) por equipos con un tiempo de 3 horas, 45 minutos y 22 segundos, siendo el título para el Club Atletismo Albacete (3 horas, 41 minutos y 5 segundos) y el subcampeonato para el C.A. Cárnicas Serrano (3 horas, 45 minutos y 2 segundos). Es la novena presea cosechada por la modesta entidad deportiva de Posada (Llanes) a lo largo de su historia en los Nacionales.

Ángel Fernández, octavo

Es de destacar el papel despachado por al atleta del COA Víctor Mier, que también se alzó con otra medalla de bronce, esta en categoría Máster-35, además quedar vigesimosexto en la clasificación absoluta. El mejor clasificado de los asturianos fue Ángel Fernández, octavo en la general (1 hora, 13 minutos y 16 segundos), en tanto Vladimir Averianov finalizó vigesimotercero; Daniel Palacios, en el puesto 42º en la general y décimo en su respectiva categoría sub-23, y Francisco Díaz, en la posición 65ª de la clasificación general.

Víctor Mier. / J.M.C.

A nivel individual se proclamó campeón de España absoluto Jonatan Arobes (independiente), con un tiempo de 1 hora, 10 minutos y 36 segundos, logrando plaza de preselección para el Europeo Off-Road. Adrián Ivars (CA Gandía-Alpesa) fue segundo con 1 hora, 11 minutos y 1 segundo, y Javier Gutiérrez (Club Alpino Benalmádena) completó el podio con 1 hora, 11 minutos y 38 segundos.

En mujeres, Nuria Gil (independiente) cruzó la meta en 1 hora, 21 minutos y 49 segundos, proclamándose campeona de España. Laura Figueiredo (CE Penedès) fue segunda con 1 hora, 22 minutos y 22 segundos y Ana Hernández (Atletismo Albacete), tercera con 1 hora, 23 minutos y 55 segundos. Por equipos, el título absoluto femenino fue para el CE Penedès; segundo el Metaesport Riba-Roja Turia; y tercero el JAB-Berga.

Felicidad en el COA

"Este bronce nacional supone un nuevo éxito para la sección de montaña del Club Oriente Atletismo, que continúa consolidándose entre los mejores equipos del panorama nacional y demostrando el gran trabajo que se viene realizando durante los últimos años", señalan los responsables del COA. "Además del éxito colectivo, el campeonato dejó otra gran noticia para el club: Víctor Mier logró la medalla de bronce individual en la categoría Máster 35, completando una actuación de enorme mérito y confirmando su excelente estado de forma", añaden.

Noticias relacionadas

"Desde el COA se destaca el valor de este resultado, conseguido por un grupo de atletas que representan con orgullo al club y al oriente asturiano en una competición de máxima exigencia. La medalla de bronce por equipos y el podio individual de Víctor Mier sitúan nuevamente al Club Oriente Atletismo en un lugar destacado dentro del atletismo nacional de montaña", sentencian tras este nuevo logro a nivel nacional del trail asturiano y llanisco.