El rival del Alimerka Oviedo Baloncesto en el play-off de ascenso a la ACB será Gipuzkoa o Palencia

El Alimerka Oviedo será quinto, sexto o séptimo, dependiendo de lo que suceda en la última jornada, y sus posibles rivales en el play-off de ascenso son solo dos: Inveready Gipuzkoa, en el caso de que sea quinto o sexto, o Super Agropal Palencia, si acaba séptimo.

La pelea por el quinto puesto en Primera FEB / .

Las cuentas del Alimerka Oviedo

Si el Alimerka Oviedo gana el viernes (21:00 horas) en la cancha del Ourense será, como mínimo, sexto, y por lo tanto evitará la séptima plaza, posición que le cruzaría en el play-off de ascenso a la ACB con el cuarto clasificado, el Palencia, con el factor cancha a favor del conjunto castellano, el equipo al que más veces se ha enfrentado (4) el conjunto asturiano en sus siete participaciones anteriores en esa fase de ascenso, dos de ellas en semifinales.

Si logra esa victoria el viernes en Ourense, el Alimerka Oviedo puede quedar quinto o sexto clasificado, dependiendo de lo que hagan Inveready Gipuzkoa, que tiene una victoria más que el conjunto azul, y Flexicar Fuenlabrada, con el que está igualado a 18 victorias. Las opciones de ser quinto para el OCB pasan, además de por la victoria en Ourense, por las derrotas tanto del Fuenlabrada como del Gipuzkoa.

El triple empate que condiciona al OCB

Para ser quinto, al OCB no le basta con la derrota del Gipuzkoa porque, si se produjera y ganara Fuenlabrada, se daría un triple empate en el que Gipuzkoa sería quinto, Oviedo sexto y Fuenlabrada séptimo. En cambio, si pierden los dos y el OCB gana, empataría a victorias con Gipuzkoa, al que le tiene ganado el basket-average particular.

Los rivales a los que se enfrentan tanto Fuenlabrada como Gipuzkoa permiten cierto optimismo con respecto a conquistar esa quinta plaza que tiene como gran ventaja disponer del factor cancha a favor, es decir, asegurarse jugar los dos primeros partidos en casa y que en caso de empate a dos victorias en una eliminatoria al mejor de cinco partidos, el quinto y definitivo lo juegue como local.

Fuenlabrada y Gipuzkoa, claves para el quinto puesto

El Flexicar Fuenlabrada se mide al Movistar Estudiantes, un derbi con aroma de ACB que debe servir a los dos equipos de puesta a punto para el play-off. La plantilla del Estudiantes, más larga que la de su rival, puede darle algo de ventaja, pero lo cierto es que el partido se disputa en la cancha del Fuenlabrada, que además se juega mucho más, puesto que Estudiantes será segundo pase lo que pase por haber ganado la Copa España.

El que tiene un contendiente especialmente duro es el Inveready Gipuzkoa, que visita al Monbus Obradoiro. El equipo de Santiago de Compostela necesita ganar para acabar primero y, por lo tanto, ascender a la ACB. El Fontes do Sar estará hasta la bandera para empujar a su equipo de regreso a la élite tras dos temporadas en Primera FEB. Los números de Obradoiro esta temporada, en la que ha perdido solo cuatro encuentros, y la plantilla de la que dispone son una bestialidad. Gipuzkoa, otro equipo que ha hecho una gran campaña, tratará de entrometerse en esa fiesta para asegurarse el quinto puesto.

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El play-off, premio a una gran temporada

Pase lo que pase y sea el rival que sea, el Alimerka Oviedo vivirá estos play-off de ascenso como un premio por el gran trabajo realizado durante toda la temporada, siendo uno de los equipos más humildes de la categoría y llegando a la última jornada con opciones de ser quinto. Sea su bestia negra, el Palencia, o sea Gipuzkoa, los de Javi Rodríguez, sin ninguna presión pero plenos de motivación, lucharán hasta el final por alargar esta bonita temporada.