Adrián Torre, portero y presidente del Langreo, tras el descenso a Tercera Federación: "Seguiré hasta que subamos"

Adrián Torre ha tenido que digerir muy rápido la dolorosa derrota del domingo ante el Vetusta (3-2)que condenó al Langreo al descenso a Tercera Federación. El presidente y portero del club de Ganzábal, tras este varapalo, ha disipado las pocas dudas que le quedaban: presidirá el club y seguirá jugando en el equipo. Y lo hará "hasta que subamos".

El portero, que se hizo cargo de la presidencia del Langreo después de que su antecesor, Víctor Fernández-Miranda, recientemente fallecido, lo dejara por sus problemas de salud, reconoce que el equipo está tocado tras caer ante el Vetusta: "Estamos fastidiados, fue una temporada larga, con muchos problemas, superamos el tema económico, le dimos la vuelta a la situación en lo deportivo y que se nos fuera la salvación en las últimas jornadas nos dejó muy dolidos". Lo que más les duele es que lo tuvieron "tan, tan cerca" después de estar "desahuciados en enero" y de hacer "una segunda vuelta espectacular".

Adrián Torre seguirá hasta devolver al Langreo a Segunda Federación

Pero Adrián Torre ha empezado ya a trabajar pensando en volver por la vía rápida: "Desde ahora hay que plantearse la temporada siguiente, ajustar el presupuesto y tratar de volver lo antes posible". Y una de las primeras decisiones que ha tomado es seguir jugando: "La intención era seguir, lo tenía más o menos claro, pero después de esto más todavía; voy a seguir hasta que subamos, no voy a parar hasta volver a Segunda Federación".

Lo hará después de que hayan logrado reducir mucho la deuda económica que había en el club y que les puso contra las cuerdas. "Se hizo un trabajo muy grande, el pueblo se volcó, con un pequeño impulso más vamos a acabar consiguiendo saldar la deuda a corto plazo", añade Torre. En cuanto a los planes deportivos, dejará que la plantilla "asimile" el descenso y después tocará hablar con ellos para conocer sus planes: "Hay que hablar con los jugadores, con el entrenador, ver con qué presupuesto contamos y ver si conseguimos que el periodo en Tercera sea corto; tenía un proyecto en mente y ese proyecto va a continuar, el objetivo ahora es volver a Segunda Federación y colocar al Langreo lo más alto institucional y deportivamente".

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El que no quiere ocupar la plaza que deja el Langreo en Segunda Federación es el Avilés, que ve cómo se le complica el final de liga en Primera Federación después de empatar ellos a 2 con el Guadalajara y que el Ourense hiciera lo propio (2-2) ante el Athletic B. El conjunto blanquiazul tiene una renta de cuatro puntos sobre el descenso y un calendario complicado en las tres últimas jornadas. Tiene que visitar el sábado (18:30) a la Ponferradina, que se juega la promoción de ascenso; recibir al Barakaldo, también en la lucha por la promoción; y acaba visitando al Pontevedra, que ahora mismo es quinto.