Educación y mucho basket en el campus de la Fundación Gijón Baloncesto
Baloncesto, educación y más baloncesto. Ese es el plan del campus de tecnificación de la Fundación Gijón Baloncesto, que se celebrará entre los días 22 y 26 de junio, ambos inclusive, y que tiene abiertas ya las inscripciones para menores de entre 8 y 16 años. El objetivo de la actividad es doble. Por un lado, mejorar las condiciones técnicas de los participantes, para lo cual se realizará una selección de los inscritos por talento y edad y se concentrará todo el trabajo en aspectos baloncestísticos (fundamentos, juego en equipo, partidos de 5 contra 5, 3 contra 3 y 1 contra 1, visita de jugadores de élite...). Por otra parte, el campus pretende convertirse en una herramienta educativa. "El deporte es actualmente el mejor máster para aprender cómo funciona nuestra sociedad: la gestión de la frustración, el conocimiento del trabajo en equipo, de la injusticia, comprender que las reglas hay que cumplirlas siempre...", apunta Pedro López Ferrer, presidente de la Fundación Gijón Baloncesto. Las inscripciones cuestan 260 euros.
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