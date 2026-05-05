Un equipo con la lección aprendida, el Universidad prepara con ilusión la primera eliminatoria de acceso a la fase de ascenso
Se muestra fiel a su filosofía de juego coral y alegre: "No lo esperábamos, pero ya que estamos en este fregao..."
Después de una temporada de diversión y aprendizaje a partes iguales, el Universidad de Oviedo, un puñado de jóvenes asturianos con algún refuerzo, tiene la oportunidad de asomarse a Segunda FEB. Una misión muy complicada, pero no imposible. El primer paso, derrotar el domingo al Óbila Basket abulense en el pabellón universitario (17 horas). Si supera ese escollo, para acceder a la fase de ascenso le espera nada menos que el perdedor de la eliminatoria que están disputando los dos primeros de cada subgrupo del grupo A, el Marín y el Zornotza.
"La temporada pasada fue muy buena, no sabíamos que íbamos a mejorarla"
A favor del Uni juega su falta de presión. El objetivo está más que cumplido tras una campaña con 20 triunfos y 6 derrotas. "Ya que estamos metidos en este ‘fregao’, vamos a pelearlo", promete Pablo Rodríguez, entrenador del equipo y director deportivo del Alimerka Oviedo Baloncesto, club al que el Universidad está vinculado.
"La eliminatoria ante el Óbila es complicada, pero jugar en casa tira a muestro favor"
Acabar peleando por el ascenso no es baladí en una categoría tan endemoniada como la Tercera FEB y más en el subgrupo A-B, que ha sumado cinco descensos tras el regreso del Círculo Gijón desde la Segunda FEB. "Éramos catorce equipos y bajaron cinco, es una barbaridad", resume Rodríguez, satisfecho por el resultado de la apuesta por la juventud: "El año pasado rejuvenecimos el equipo y acabamos sextos, el éxito viene porque mantuvimos el grupo".
Durante la temporada, sin embargo, el Universidad perdió a una pieza esencial, aunque por una buena causa. Jorge Arias se incorporó a todos los efectos a la plantilla de Primera FEB del Alimerka Oviedo, con el que ya forma parte de la rotación habitual. "Maduró muy pronto de cabeza", analiza el entrenador del equipo vinculado.
El grueso del equipo lo forman asturianos y estudiantes, con pocas excepciones. Una de ellas es la de Raúl Quirós (Oviedo, 1992), que en su día formó parte de las plantillas del Oviedo Baloncesto y que ahora, abogado en ejercicio, oficia de hermano mayor mientras sigue disfrutando del baloncesto. "La temporada pasada fue muy buena, lo que no sabíamos era que íbamos a mejorarla. Yo llevo años siendo el más veterano y estoy acostumbrado", apunta Quirós.
El pivot ovetense todavía se frota los ojos cuando ve a más de cuatro mil personas en el Palacio de los Deportes de Oviedo. Cuando él jugaba, "teníamos esa sensación de club de barrio, es una pasada ver dónde han llegado después de tan buen trabajo todos estos años".
Diego Cuetos (Gijón, 2004) responde al perfil típico del equipo: joven, asturiano y matriculado en la Universidad de Oviedo. En su caso, en Matemáticas. "Ha sido una temporada muy regular, sin bajones, la clave es que hay muy buen grupo y nos llevamos todos muy bien. La eliminatoria es complicada, pero jugar en casa tira a favor", subraya el joven base.
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