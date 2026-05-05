Isabel Barreiro, al recoger el premio "Asturiana del mes": "No busco ser referente, pero me alegra poder serlo en los valores del atletismo"

"Cuando eres asturiana y te dan un premio por serlo, siempre te saca una sonrisa". Eso dijo ayer Isabel Barreiro García (Gijón, 1999), primera atleta en darle a Asturias un campeonato de España de cross, tras recibir el galardón de "Asturiana del mes" de enero de LA NUEVA ESPAÑA. El reconocimiento no solo honra su destacada trayectoria, sino también el esfuerzo constante de combinar su pasión por el deporte con una formación académica en Fisioterapia hasta conseguir vivir profesionalmente del atletismo, siendo una figura transcendente en la sociedad regional y referente en la visibilización de la mujer.

Por la izquierda, Carlos Rionda, Isabel Barreiro, Marcos Alonso, Ángel Cabranes y Eloy Méndez, ayer, durante la entrega del galardón a la atleta gijonesa. | MARIO CANTELI

"No sé si es por ser asturiana, que todo lo llevamos a la tierrina, pero me hace mucha ilusión. Este premio es una motivación más para seguir entrenando. No buscas ser referente, pero a veces, haciendo algunas cosas, lo eres. Me alegra poder serlo a través de los valores del atletismo", confesó Barreiro al recoger el premio. La gijonesa dio a Asturias el pasado 25 de enero el primer título de su historia en un nacional de cross. Lo hizo entre la lluvia y el barro de Almodóvar del Río (Córdoba).

"Eres un ejemplo de esfuerzo y de sacrificio. Has compaginado entrenamientos, triunfos y carrera académica, convirtiéndote además en símbolo de igualdad en el deporte, aunque queda mucho por hacer aún en ese apartado", aseguró Eloy Méndez, director de LA NUEVA ESPAÑA. . "Queremos reconocer en tu persona a todos los jóvenes que practican una disciplina tan noble como el atletismo. Eres ejemplo del deporte en estado puro", añadió. Para Barreiro, este galardón no es solo un premio personal, sino un reconocimiento al trabajo de su equipo: su entrenador, su familia y todos los que han estado a su lado. "Es muy importante que se nos vea como ejemplos, que hablen de ti. Esa labor es mía, pero también de todos los medios, que sois los que ponéis el altavoz", añadió. La gijonesa estudió Fisioterapia y, al acabar, optó por probar un año a tiempo completo en el deporte, una apuesta que le salió bien. "Siempre hay que tener un plan B, porque nunca sabes lo que te depara el futuro y por dónde te puede llevar", reflexionó sobre su camino deportivo, que dio un giro cuando Adidas la fichó. Fue entonces cuando pudo dedicarse plenamente a lo que hace hoy.

El futuro inmediato de Barreiro está en Mahón, donde se celebrará este fin de semana el Campeonato de España de 10.000 metros. A pesar de sus logros pasados, la competencia sigue siendo fuerte y el nivel ha aumentado considerablemente. "No me considero la favorita, porque hay gente con gran nivel, atletas olímpicos y con mucho potencial. Va a ser duro", comentó la joven . A pesar de todo, la confianza en su preparación es firme.

Si hay que hablar de referentes, Isa mencionó a su abuela, Carmen Fernández. "Ojalá haya sacado un poquito de ella". A sus 91 años, su abuela sigue siendo un ejemplo de vitalidad y esfuerzo. "Va a la piscina, al gimnasio...", compartió con admiración. "Aunque al principio le costaba comprender que el atletismo fuera mi trabajo, ahora ya lo tiene normalizado", reconoció.

La atleta no dudó en compartir también una reflexión sobre la importancia de la salud mental. Se considera una persona con "una gran fortaleza, ahora no voy a ningún psicólogo, pero en alguna ocasión sí lo he necesitado", admitió con naturalidad, reconociendo la importancia de normalizar el acceso a la psicología deportiva y el cuidado mental. También puso en valor la evolución vivida en este ámbito y en otros como "la nutrición o las zapatillas" para ayudar a mejorar "marcas y alargar el rendimiento. Antes, con 30 años, en atletismo te veían como un viejo. Ya no sucede".

Al acto de entrega, celebrado en la redacción central de LA NUEVA ESPAÑA, en Oviedo, acudió también el entrenador de la gijonesa, Carlos Rionda, que no ocultó las dificultades que enfrentan los jóvenes atletas para llegar a la élite. "El problema es que el salto para llegar arriba es muy complicado. No hay ayuda, no hay nada. O te viene muy de cara y destacas muy pronto, o no hay soporte para seguir apostando por el atletismo", admitió. Por todo esto, Barreiro quiso compartir el galardón por quienes luchan por sus sueños en el deporte. "Es un premio para todos: ver que estamos haciendo las cosas bien, que la gente realmente se interesa por lo que hago y lo quiere contar", recalcó.

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Eloy Méndez estuvo acompañado en el acto por Marcos Alonso, gerente de LA NUEVA ESPAÑA, y Ángel Cabranes, periodista de la sección de Deportes. Los tres hicieron entrega a Isabel Barreiro de los atributos del galardón de "Asturiana del mes": una portada con la noticia sobre el reconocimiento; una caricatura de Pablo García, dibujante del periódico; y una pequeña escultura con forma de estela discoidea diseñada por el artista José Manuel Legazpi. Con el campeonato de España a la vista, el camino de Isa Barreiro continúa marcado por el sacrificio, el duro trabajo y la admiración que ha logrado levantar en Asturias mientras rompe techos de cristal a la carrera.