La "sincro" asturiana se eleva, los tres clubes asturianos incrementan un 50 por ciento sus fichas desde la pandemia: "Es una familia"

No falla. Cada vez que los nadadores españoles logran éxitos en campeonatos del Mundo o Juegos Olímpicos, los clubes asturianos de natación artística, la sincro de toda la vida, viven una riada de incorporaciones. La modalidad vive una época dorada a la estela de las medallas de Iris Tió o Dennis González. LA NUEVA ESPAÑA ahonda en su impacto en la región, que ha vivido en el reciente Campeonato de España de Tenerife sus mejores resultados, con un octavo puesto de la solista senior Eva Esperanza Fernández y un quinto puesto por clubes del Sincroviedo. Las otras dos entidades de la región, el Pedro Menéndez de Avilés y el Sincroastur, que baila entre Gijón y Oviedo, también crecen en cantidad y calidad.

Desde la pandemia, que forzó la desaparición del club Sincroasis, formado en Luarca, la natación artística incrementó sus fichas en un 50 por ciento. De las 100 que tenían entre los tres clubes hacia 2020, se ha pasado a más de 150.

Luisa Jiménez con algunas de sus jóvenes compañeras. / Mara Villamuza

Eva Esperanza Fernández es ahora mismo el emblema, el mayor talento. Nadadora del año 2005, en el Nacional de invierno de Canarias tuvo un papel destacado. "Fue octava, y para ponerlo en perspectiva hay que decir que las cinco primeras son de la selección española y que la que ganó fue Iris Tió", subraya Emma Escribano, soriana afincada en el Principado, fundadora del Sincroviedo y vocal de artística de la Federación Deportiva de la Natación Asturiana.

El Sincroviedo, club nacido en 2010 al calor de los éxitos internacionales de Gemma Mengual, vive un momento de esplendor. A pesar de su traslado provisional a las piscinas de Otero por las obras en las del Parque del Oeste, la entidad sigue manejando unas 70 nadadoras, pequeñas y adultas. Si de algo se siente orgullosa Emma Escribano es del regreso de algunas deportistas que habían abandonado el club por motivos académicos o laborales: "Hay un efecto llamada, es como una familia". Nunca mejor dicho, porque el Sincroviedo ha conseguido la participación de dos núcleos familiares, incluidos sus componentes masculinos, con el programa "Sincrofamily".

Mael Fanego. / Mara Villamuza

La división entre grupos de competición y practicantes por puro ocio se presenta natural en una modalidad como la sincro. "No se trata solamente de bailar en el agua, es un deporte precoz y exigente con elementos de gimnasia y natación, hay que tener diferentes habilidades", precisa Escribano.

Las encargadas de la rutina acrobática senior del Sincroviedo en el Campeonato de España de Tenerife: por la izquierda, Celia Martínez, Estela Uña, Alina Klymiv, Eva Esperanza Fernández, Claudia Álvarez, Alba González, Marta Agulló y Zoe Segovia. / RFEN

Sincroviedo, Pedro Menéndez y Sincroastur conviven en armonía, cooperan para mejorar el panorama asturiano de la artística. Uno de los frutos más recientes de esa unión es la formación de una selección autonómica infantil para desarrollar una rutina combinada en el Campeonato de España, que se celebra este fin de semana en Madrid.

La rutina acrobática junior del Sincroviedo, en acción en Tenerife: Alba Cabal, María Prieto, Julia Menéndez, Lucía García, Alina Klymiv, Olaya Cabal y Nerea Fernández. / RFEN

El Pedro Menéndez es el club pionero en Asturias. Nacido en la piscina de La Magdalena y mudado posteriormente a la del complejo deportivo levantado en el Quirinal, la entidad cuenta con 62 deportistas, un número tan elevado que obligó a su directora técnica, Ana Sáez, a sumar a su ayudante habitual, Marina Ordóñez, otra entrenadora de refuerzo, la también ex nadadora del club Marta Ubach.

El dúo libre senior: Eva Esperanza Fernández y Estela Uña. / RFEN

Ha llovido mucho ya desde que Ana dejó atrás Valladolid para incorporarse al Pedro Menéndez, acudiendo a la llamada de su hermana Cristina, ahora en el Sincroviedo. Desde entonces, el trabajo no ha hecho sino aumentar: "En cuanto hay un Mundial o un Europeo y la sincronizada sale en televisión, hay un ‘boom’, este año estamos a tope", manifiesta Sáez, refiriéndose a las nueve medallas obtenidas por la representación española en el Mundial de Singapur del año pasado.

Las nadadoras de artística de SincroAstur, el grupo que entrena en la piscina ovetense del Cristo. / .

Las nadadoras del Pedro Menéndez se esfuerzan más y más, pero su entrenadora lamenta la escasez de medios para adentrarse en la élite nacional. "Estamos hablando de clubes con centro de tecnificación, que entrenan seis o siete horas al día, que se concentran quince días antes de la competición... Estamos dando pasos adelante, pero nuestro único objetivo es que las niñas lo hagan lo mejor posible".

En el aspecto social, en cambio, es difícil presentar mejores credenciales que la entidad avilesina. Cuenta con dos "mamis", mujeres que sintieron la curiosidad por la sincronizada tras apuntar a sus hijas, y lucha contra los estereotipos de la mano del pequeño Mael Fanego, el único niño de Asturias que practica natación artística sin ninguna vinculación familiar.

Las nadadoras de artística de SincroAstur que se ejercitan en la piscina gijonesa de El Llano. / Marcos León

"Ahí tienes la piscina"

Luisa Jiménez, de 46 años, es una de las "mamis" del Pedro Menéndez. Llegaron a ser cinco y quedó ella sola una temporada, pero "sabía que mi amiga, la que me invitó a apuntarme, iba a volver". Efectivamente, desde hace un par de meses tiene de nuevo la compañía de Marta Blázquez. "Envidio mucho la flexibilidad y la capacidad de aprendizaje de las pequeñas, no hay color. Es muy difícil para la que nunca lo ha hecho, pero con que salga digno nos vale, como si quedamos últimas en las competiciones a las que vamos. La verdad es que lo pasamos muy bien", admite Luisa, que recomienda la artística porque permite seguir adelante a pesar de las lesiones: "Si tienes una tendinitis, por ejemplo, en el agua siempre puedes hacer algo, no has de parar. Para dolores musculares, la espalda, la flexibilidad... ahí tienes la piscina".

En el Pedro Menéndez, a las órdenes de la pionera María Fernández, también se encuentran los orígenes deportivos de la corverana Claudia López, el alma del Sincroastur junto a su hermana Rebeca, en su día campeona de España. Rebeca se trasladó a Madrid y Claudia tiró del club, en el que le ayuda ahora Aitana García, de 21 años: "Sabe mucho y es muy entregada, estoy encantada con ella", apunta Claudia.

Empezaron en Gijón y ahora cuentan con un grupo en la piscina gijonesa de El Llano y otro en la ovetense del Cristo. Como a sus compañeras, la labor de captación se la facilitan las medallas de la élite española, pero lamenta que "los estereotipos siguen ahí, hay que cambiarlos. Llevamos desde 2013 y en total hemos tenido tres niños, y alguno duró solo un año".

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La sincro merece mucho la pena, opina, por lo completa que es, "flexibilidad, resistencia, ejercicios de rítmica, de baile, natación...". Y las deportistas del Sincroastur esperan ansiosas el viaje de todos los veranos a un open en Portugal.