El "Villa de Gijón", de récord: la preinscripción alcanza a mas de 600 nadadores de 50 clubes y 12 nacionalidades

El Torneo Internacional "Villa de Gijón" sigue creciendo al amparo de su inclusión en el calendario de European Aquatics. Las cifras de la preinscripción apuntan a un nuevo récord de participación, ya que, aunque la lista definitiva de deportistas se conocerá este viernes 8 de mayo, han mostrado su intención de tomar parte más de 600 nadadores de 50 clubes y 12 nacionalidades. La competición, la más importante de cuantas organiza el Santa Olaya a lo largo de la temporada, tendrá lugar en la piscina olayista entre el viernes 22 de mayo, con una jornada de tarde, y el sábado 23 y el domingo 24, que tendrán jornadas de mañana y tarde.

La competición fue presentada en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Gijón, donde el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, ejerció de anfitrión. Le acompañaron, entre otros, el presidente del club, Gonzalo Méndez; su director deportivo, Antonio Polo; los nadadores Óscar Suárez, María Calvo (capitanes del primer equipo) e Iyán González y Magali Costales, responsable de relaciones institucionales de Caja Rural.

"Para que veamos la consolidación del torneo tenemos el aval de que cumplimos 39 años", subrayó Gonzalo Méndez, que remarcó lo destacado de la participación, no solo en cantidad, sino también en calidad: "en la piscina del Santa Olaya van a estar cuatro nadadores olímpicos, una paralímpica, multitud de medallistas internacionales campeones del mundo y de España...". El dirigente destacó que la cita convierte a la ciudad en "foco de atracción de un tipo de turismo, el de competiciones, que tiene gran importancia al desestacionalizar las fechas de mayor afluencia de visitantes". Para concluir, invitó "a todos los gijoneses a ser testigos del extraordinario ambiente que se respira en el Santa Olaya". Por su parte, Jorge Pañeda cree que el volumen del torneo y su inclusión en el circuito de European Aquatics "refuerzan su proyección y prestigio" y ve "una oportunidad para seguir impulsado el deporte, la convivencia y la proyección de Gijón".

Noticias relacionadas

El formato, complicado por la gran cantidad de pruebas diversas y los muchos intervinientes, se mantiene de años anteriores. "En las pruebas de 50 se celebran eliminatorias, semifinal y final, algo que en España no se ve mucho. En los relevos, la serie más fuerte será por la tarde. Y en las pruebas de fondo, habrá una eliminatoria por la mañana y una final por la tarde", enumera el director técnico del Santa Olaya, Antonio Polo, que asegura que el conjunto local acude "con mucha ilusión, como siempre".