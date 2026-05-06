La Asturias sub-18 de sófbol busca en Valencia entrar en el "all star"
El combinado regional se estrena este jueves en el Campeonato de España ante Canarias
O. N.
Este jueves comienza en Valencia el Campeonato de España de sófbol en edad escolar sub-18, donde la selección asturiana tendrá representación.
El equipo dirigido desde la banda por Cristina Trío Morís, comienza su participación en la mañana del jueves (10:00 horas) ante Canarias, para medirse a las anfitrionas de la Comunidad Valenciana en el turno de tarde (18:30 horas).
Los combinados de Madrid, Cataluña y Navarra completan el cuadro de participantes, que disputarán una liguilla por el sistema de "todos contra todos" en la primera fase de la competición.
Los dos primeros clasificados de la misma, jugarán por el título en la final del sábado a partir de las 14:00 horas. Tras la entrega de trofeos, tendrá lugar el All Star Game, donde las jugadoras jóvenes podrán compartir actividades con las grandes estrellas del sófbol nacional.
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