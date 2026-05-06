La Asturias sub-18 de sófbol busca en Valencia entrar en el "all star"

Este jueves comienza en Valencia el Campeonato de España de sófbol en edad escolar sub-18, donde la selección asturiana tendrá representación.

El equipo dirigido desde la banda por Cristina Trío Morís, comienza su participación en la mañana del jueves (10:00 horas) ante Canarias, para medirse a las anfitrionas de la Comunidad Valenciana en el turno de tarde (18:30 horas).

Los combinados de Madrid, Cataluña y Navarra completan el cuadro de participantes, que disputarán una liguilla por el sistema de "todos contra todos" en la primera fase de la competición.

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Los dos primeros clasificados de la misma, jugarán por el título en la final del sábado a partir de las 14:00 horas. Tras la entrega de trofeos, tendrá lugar el All Star Game, donde las jugadoras jóvenes podrán compartir actividades con las grandes estrellas del sófbol nacional.