Los cangueses Marta y Javier González García, subcampeones de España de raid aventura
Los componentes del equipo Saltamontes se marcan como gran objetivo competir en el Mundial, que tendrá lugar en Córcega, a primeros de octubre
El equipo Saltamontes, con los cangueses Marta y Javier González García -ambos federados con La Brújula-Jaire Aventura-, junto con José Manuel Rivas Sánchez, se hicieron con el subcampeonato de España de Raid de Aventura 2026, disputado el pasado fin de semana, 2 y 3 de mayo, por varios concejos de la comarca de la Marina Baixa (Comunidad Valenciana), en el que tomaron parte unos doscientos deportistas. La salida, llegada y centro de control se desarrolló en la localidad alicantina de La Nucía, donde en el casco antiguo también se realizó la sección inicial de orientación. La competición se desarrolló en dos jornadas y, además, fue prueba de la Liga Española de Raid y del Campeonato Autonómico. "Nuestro gran objetivo este año es el Mundial de Raids, en Córcega, en la primera semana del mes de octubre", comentó Javier González
El sábado, día 2, en la plaça de Les Nits, los participantes tomaron la salida hacia el casco antiguo donde se realizó la prueba de orientación a pie en un circuito con un total de 10 balizas para completar. La siguiente sección fue ciclismo donde la transición también se realizó en Les Nits. A partir de allí, realizaron un recorrido por varios municipios de la comarca: Altea, Callosa d´en Sarrià, Xaló, Benissa, Bolulla, Guadalest, Benimantell, Beniarda, Benifato y Polop. A lo largo del itinerario combinaron diferentes modalidades, como el trekking, BTT, vía ferrata, kayak, escalada... hasta completar un total de más de 160 kilómetros y 6.000 metros de desnivel positivo. El domingo, día 3, la salida se realizó desde el Bike Park y el pabellón Muixara fue la meta de las dos etapas.
En la categoría Élite los ganadores del Campeonato de España del actual ejercicio 2026 fueron el equipo Brigantia Alcor Adventure Race que completaron este Nacional Raid Aventura en 17 horas 11 minutos y 12 segundos. En segundo lugar, finalizaron Saltamontes, con 17 horas, 47 minutos y 02 segundos; en tanto, completararían el podio de la citada categoría los del Espirituraider Brigantia O Pasatempo, con 18 horas, 21 mi8nutos y 43 segundos. En cuanto a la categoría Aventura Mixto, resultaron vencedores el equipo Galicia-Vizhoja Cornelios; segundos clasificados, Orientando al Sur; y terceros, Cea – Zero Chill.
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