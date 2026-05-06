El Gijón Industrial busca el apoyo de la afición al jugarse la permanencia en una final en Santa Cruz

La UD Gijón Industrial afronta este domingo a las 17 horas en Santa Cruz una auténtica final por la permanencia en Tercera RFEF. El conjunto gijonés llega a la penúltima jornada inmerso en una pelea agónica por evitar el descenso a Primera Asturfútbol, en un duelo marcado en rojo tanto por el club como por la afición. Consciente de lo mucho que hay en juego, la entidad gijonesa ha decidido abrir gratuitamente las puertas del campo para intentar que Santa Cruz presente el mejor ambiente posible y se convierta en una auténtica caldera.

El Industrial necesita sumar para mantenerse fuera de los tres últimos puestos de la clasificación, en una lucha que se ha comprimido al máximo y en la que equipos como el Navarro o el Lenense también apuran sus opciones de salvación. Cada punto puede resultar definitivo en un tramo final de campeonato cargado de tensión y de cuentas pendientes.

El equipo gijonés sabe que no puede permitirse errores. Después de una temporada irregular, marcada por la dificultad para encadenar resultados positivos, los de Santa Cruz llegan al momento decisivo dependiendo en gran medida de sí mismos, aunque también pendientes de lo que ocurra en otros campos. La necesidad de hacerse fuertes como locales aparece ahora como el principal argumento de un equipo que espera apoyarse en el empuje de su gente para dar el paso definitivo hacia la permanencia.

Santa Cruz, clave en la lucha por la permanencia

La jornada se presenta especialmente delicada porque varios de los rivales directos afrontan también compromisos de máxima exigencia. El Industrial tendrá que competir con intensidad desde el primer minuto y mejorar su eficacia en las áreas, uno de los aspectos que más le ha penalizado durante la temporada. Además, el cuadro gijonés necesita mantener la concentración defensiva y evitar errores que puedan condenarle en un encuentro de tanta presión.

Noticias relacionadas

En Santa Cruz se espera un ambiente de las grandes ocasiones. El llamamiento realizado por el club busca movilizar no solo a los habituales seguidores, sino también a antiguos aficionados y vecinos del barrio para arropar a un equipo que se juega seguir una temporada más en la categoría. La permanencia pasa por convertir el campo en un fortín y por recuperar el espíritu competitivo que históricamente ha caracterizado al Gijón Industrial en los momentos decisivos.