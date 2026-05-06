Un hito del Confía Base Oviedo se despide tras 23 temporadas en el club: “El estrés de combinar la vida laboral y deportiva es algo que te desgasta”

Rubén Menéndez, el capitán del Confía Base Oviedo, ha decidido colgar las botas al final de la presente temporada. El lateral ovetense, todo un hito en la entidad, comenzó con seis años en el club carbayón, donde ha pasado las últimas 23 temporadas de forma ininterrumpida, formando parte de numerosos éxitos. “No ha sido una decisión sencilla, llevo meditándola durante muchos meses. Los problemas que arrastro en la rodilla y el estrés que supone combinar la vida laboral y deportiva es algo que te desgasta. No me veo con las mismas ganas para continuar un año más”, explica Menéndez.

Por todo ello, el defensor admite que “quiero dar un paso a un lado y dejar a la gente joven que venga con toda la ilusión del mundo”, a la vez que agradece al club todo lo que ha hecho durante tantos y tantos años. Menéndez ha formado parte del primer equipo durante las últimas 12 campañas y ha vivido numerosas experiencias, de las que destaca el ascenso a Plata en Vallobín. “No lo pude vivir sobre la pista porque estaba recién operado de la rodilla, pero es el mejor momento y me lo llevaré para toda la vida”.

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Pensando en el presente, el Base Oviedo se la juega ante el Barcelona B para tratar de evitar la promoción de descenso, una cita en la que es vital conseguir la victoria. “Solamente sabemos jugar de una manera, que es salir a por todas en todos los partidos. Este último no va a ser distinto, más, siendo en casa. Cuando acabe el partido, tendremos tiempo para mirar resultados y ver si conseguimos la salvación directamente o tenemos que jugar el playdown”, concluye.