Laura Álvarez, el acento asturiano de la Vuelta Femenina: "El Angliru es supervivencia, ganará la que mejor haya gestionado la semana"

La Vuelta a España Femenina no solo se vive sobre la carretera. También se construye desde la narración, el análisis y la mirada experta de quienes la cuentan al mundo. Ahí está Laura Álvarez. La periodista asturiana, narradora de ciclismo en la cadena de televisión Eurosport, afronta la ronda española desde dentro, recorriendo cada etapa y aportando contexto a una carrera que sigue creciendo. "Me dedico sobre todo a las entrevistas previas y posteriores a cada etapa", explica.

El equipo de Eurosport divide funciones. "Manon Lloyd y Audrey Cordon hacen más de presentadoras, con ese formato de explicar qué puede pasar en la etapa o quiénes son las favoritas. Vamos rotando: un día lo hace Audrey, otro yo", cuenta. Su rol, sin embargo, va más allá: "Además de las entrevistas, si hay un punto clave en carrera nos adelantamos para contar qué puede pasar ahí, cómo es la subida o si está mojada".

Antes incluso de que arranque la competición, Álvarez ya preparó contenidos especiales. "El día previo al inicio hice un especial sobre Paula Blasi, que está en auge tras las Ardenas, y también con Pauline Ferrand-Prévot, que como campeona del Tour es una de las referencias".

Días finales decisivos

Desde su perspectiva como analista, la asturiana no oculta ciertas dudas sobre el recorrido. "No me encanta la primera parte. Está pensada para esprinters, pero el norte de España no tiene un terreno ideal para eso", explica. Esa contradicción, sin embargo, puede jugar a favor del espectáculo: "Son etapas muy inciertas. No hay esprinters puros, así que pueden pasar muchas cosas".

Mientras tanto, los equipos con aspiraciones a la general jugarán otra partida. "Van a cuidar a su líder hasta Asturias. La carrera se va a decidir claramente en los dos últimos días". Será en "la tierrina" donde todo se resuelva. Y ahí, Laura Álvarez habla con conocimiento… y emoción. "Me hace especial ilusión ver al pelotón femenino en Asturias, sobre todo pasando por delante de mi casa en Grao. Será un momento muy guay", confiesa.

Pero más allá del componente sentimental, tiene claro que esas etapas marcarán la diferencia. "No es solo subir. En la etapa del Angliru hay puertos previos como Tenebreo y La Tejera, con bajadas complicadas. Puedes perder la Vuelta ahí, no solo en la subida final". El Angliru, precisamente, será el gran protagonista. Una cima histórica que subirán este sábado y durante años generó dudas en el ciclismo femenino. Álvarez lo tiene claro: "No estoy de acuerdo con que digan que no están preparadas. Ya han demostrado que tienen nivel para estas subidas. Además, es un ‘win-win’: da visibilidad a la carrera y pone a prueba a las corredoras".

Eso sí, advierte del tipo de espectáculo que se verá: "El Angliru no es una subida de ataques constantes, ni siquiera con los chicos. Es supervivencia. Llegas ahí y gana la más fuerte… o más bien la que mejor haya gestionado toda la semana, porque requiere llegar con toda la energía posible".

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La Vuelta Femenina será, una vez más, una semana de competición intensa, pero también de consolidación para el ciclismo femenino. Y desde dentro, voces como la de Laura Álvarez ayudan a entenderla mejor. "Las corredoras han demostrado que pueden hacer este tipo de finales. Ya pasó en los Lagos de Covadonga, cuando se pensaba que no habría espectáculo y fue una de las etapas más emocionantes", recuerda.