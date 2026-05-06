Todo le sale cruz a Carreño en el Masters 1000 de Roma: eliminado en primera ronda en un partido que estuvo suspendido por la lluvia

Pablo Carreño cayó eliminado en la primera ronda del Masters 1.000 de Roma ante el chileno Alejandro Tabilo por 6-2 y 6-1, en un partido que duró una hora y doce minutos y que tuvo que suspenderse durante más 40 minutos por la lluvia que arrecía sobre la tierra batida de Roma.

El sudamericano se mostró muy superior al gijonés, de 34 años, que apenas pudo oponer resistencia. El tenista había accedido al cuadro principal tras imponerse al estadounidense Martin Damm Jr. (6-3 y 6-3) y avanzar posteriormente sin jugar por la retirada del suizo Stan Wawrinka antes del duelo previsto el pasado martes. Tabilo, pese a haber perdido en duelos anteriores ante Carreño, partía como favorito por su mejor posición en el ranking ATP (35º clasificado por la 91ª posición de Carreño).

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Ahora, el chileno pasa a segunda ronda, donde se verá las caras con Fran Cerúndolo el próximo viernes. Carreño se despidió en su de la capital italiana el mismo día en que lo hizo su compatriota Jaume Munar, que también perdió su partido.