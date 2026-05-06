Todo le sale cruz a Carreño en el Masters 1000 de Roma: eliminado en primera ronda en un partido que estuvo suspendido por la lluvia
El chileno Alejandro Tabilo vence por la vía rápida al gijonés, que se despide a las primeras de cambio del torneo italiano
Pablo Carreño cayó eliminado en la primera ronda del Masters 1.000 de Roma ante el chileno Alejandro Tabilo por 6-2 y 6-1, en un partido que duró una hora y doce minutos y que tuvo que suspenderse durante más 40 minutos por la lluvia que arrecía sobre la tierra batida de Roma.
El sudamericano se mostró muy superior al gijonés, de 34 años, que apenas pudo oponer resistencia. El tenista había accedido al cuadro principal tras imponerse al estadounidense Martin Damm Jr. (6-3 y 6-3) y avanzar posteriormente sin jugar por la retirada del suizo Stan Wawrinka antes del duelo previsto el pasado martes. Tabilo, pese a haber perdido en duelos anteriores ante Carreño, partía como favorito por su mejor posición en el ranking ATP (35º clasificado por la 91ª posición de Carreño).
Ahora, el chileno pasa a segunda ronda, donde se verá las caras con Fran Cerúndolo el próximo viernes. Carreño se despidió en su de la capital italiana el mismo día en que lo hizo su compatriota Jaume Munar, que también perdió su partido.
Suscríbete para seguir leyendo
- El director de la DGT emite un comunicado que aclara el punto y final a la baliza v-16 tras la enmienda a la proposición de ley en el Congreso: 'Es bueno hacer una reflexión
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
- Fallece un trabajador en una torre de alta tensión junto al túnel del Padrún: retenciones en la autopista
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- Las mentiras de Hernán Cortés: la nieta historiadora de Manuel Llaneza refuta el relato “oficial” de la conquista de México
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor de viaje más potente y barata del mercado: disponible por 9,99 euros
- Los dueños del criadero de perros ilegal de Gijón acaban detenidos por maltrato animal
- Motín 'salvaje' en un centro de menores de Oviedo: 'Cualquier día va a pasar algo muy grave