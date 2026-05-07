Se aclara el futuro de Marta Suárez en la WNBA: la ovetense se incorpora al Phoenix Mercury como “jugadora de desarrollo”

Tras unos días de incertidumbre por el sorprendente movimiento de las Golden State Valkyries, que anunciaron la desvinculación de Marta Suárez junto a otras cinco compañeras, la ovetense ya ha encontrado nuevo destino: jugará en las Phoenix Mercury, una franquicia tres veces campeona de la WNBA. Sin embargo, lo hará con un rol más secundario que el previsto en el equipo de San Francisco.

Marta Suárez no tendrá un contrato estándar con las Mercury, sino que se incorpora como “jugadora de desarrollo” a la franquicia. Bajo estas condiciones, el salario de la alero ovetense (más bajo) no computa dentro del límite salarial del club y puede ser activada en un total de 12 encuentros esta temporada, independientemente de que después juegue o no.

A partir de esta temporada, y según las nuevas normas acordadas, cada franquicia tiene la obligación de construir un equipo de 12 jugadoras, a las que pueden añadirle dos fichas de “jugadoras de desarrollo”. No cualquiera puede ocuparlas: solo aquellas que cuentan con menos de tres años de experiencia en la WNBA. Esta será la fórmula bajo la que Suárez podrá debutar esta temporada en la mejor liga de baloncesto del planeta.

Este nuevo acuerdo se hizo oficial el mismo día en el que la ovetense cumple 24 años y a escasas horas del inicio oficial de la competición americana. De hecho, Suárez había participado en la pretemporada con las Valkyries realizando una buena actuación en su debut, pero las de la Bahía de San Francisco decidieron cortar su relación contractual una semana antes de la primera jornada.

Junto a ella abandonaron la disciplina otras cinco jugadoras: la pivot Mariella Fasoula, las escoltas Ashlon Jackson, Ndjakalenga Mwenentanda y Miela Sowah y la alero Cate Reese, en un movimiento que sorprendió en Estados Unidos. De todas ellas, solo Sowah ha sido incluida como “jugadora de desarrollo” de cara a esta temporada.

Noticias relacionadas

Ahora habrá que ver los planes de la nueva franquicia con Marta Suárez, aunque todo apunta a que el debut de una asturiana en la WNBA se dilatará más de lo esperado. Antes incluso que la alero, Iyana Martín fue elegida en el número 8 de la primera ronda del draft por las Portland Fire, aunque en los planes a corto plazo de la base ovetense no está estrenarse en la WNBA. Martín prefiere terminar la temporada con el Perfumerías Avenida y descansar durante el verano antes de incorporarse a la concentración de la selección española absoluta de cara al Mundial de Alemania que se disputará en septiembre.