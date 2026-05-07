El Alimerka Oviedo, a por el factor cancha ante el Ourense: “Somos conscientes de que nos jugamos mucho”

Con la ilusión del ya confirmado play-off en el horizonte, el Alimerka Oviedo Baloncesto aún tiene un último reto en la competición regular. El conjunto ovetense viajará a tierras gallegas con la firme intención de ganar al Ourense (21:00 horas) y esperar a que los pinchazos de sus rivales traigan como premio la quinta posición, que otorgaría el factor cancha y permitiría jugar un máximo de tres partidos (de cinco) en el Palacio en la primera eliminatoria. “Somos conscientes de que nos jugamos mucho en este partido y estamos preparados”, admite el técnico Javi Rodríguez.

En estos momentos el Alimerka Oviedo es sexto (18 triunfos en 31 encuentros) y para terminar en la quinta plaza los cálculos son sencillos. Necesita ganar y esperar que acompañen otros resultados: un triunfo del Obradoiro -que se juega el ascenso en casa- ante Inveready Gipuzkoa y que Movistar Estudiantes supere al Flexicar Fuenlabrada. Si los carbayones terminan quintos o sextos se enfrentarían a los vascos, mientras que si son séptimos se verían las caras con Super Agropal Palencia. “Una de las virtudes que tenemos este año es que nos da igual contra quién jugamos: no miramos si están salvados, si son de arriba de abajo… cada semana preparamos el partido de la mejor manera y por eso hemos competido muy bien contra todo tipo de rivales”, afirma Rodríguez.

Y esa reflexión puede extrapolarse al encuentro de mañana en Galicia ante un rival que ya no tiene nada en juego, pero que según el técnico “es un equipo muy difícil, que juega bien y que intentará hacerlo lo mejor posible en su último partido en casa”. Rodríguez trata de quitarle presión a los suyos. “Lograr el factor cancha no depende de nosotros, lo que sí depende es competir y hacer las cosas bien. Quiero llegar al play-off siendo mejor equipo que la semana pasada y acabar la temporada con buenas sensaciones”.

El preparador del Oviedo Baloncesto saca pecho de la gran temporada del equipo y define como “una gran alegría” lo que están viviendo este año. “Hemos hecho un muy buen trabajo, tanto a nivel de club, ya no solo durante la temporada, sino en la pretemporada. Este es el resultado de un buen año y aún no ha acabado; ahora empieza lo bueno”, pero no quiere distracciones de puertas hacia dentro en lo que resta de curso.

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“Es una alegría ver la euforia que hay fuera en la ciudad y en Asturias. Eso es maravilloso, pero tenemos que vivir ajenos a ello porque tenemos que estar centrados en el día a día”, expresa el técnico, que habla de “no caer en la euforia ni sobredimensionar” lo que están haciendo porque si no sería un error. El primer paso está en Galicia, la última prueba de toque antes de disputar una nueva promoción de ascenso a la ACB, la octava en las últimas 13 temporadas.